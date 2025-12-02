VIDEO. Espectacular y agónico gol de chilena del “Cuti” Romero para la igualdad del Tottenham

Cristian "Cuti" Romero sobrelió este martes en el empate del Tottenham empató por 2 a 2 con el Newcastle, en el estadio St James’ Park, por la decimocuarta fecha de la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés.

Los dos goles de los “Spurs” fueron convertidos por el defensor de la Selección, el último de ellos de chilena, mientras que para el local anotaron el volante Bruno Guimarães y el delantero Anthony Gordon, de penal.

Con la igualdad, el conjunto dirigido por el danés Thomas Frank es undécimo, con 19 unidades, mientras que las “Urracas” están dos puestos por detrás, con la misma cantidad de puntos.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 34 minutos del primer tiempo, con un desborde por derecha del volante Joelinton, cuyo remate bajo y cruzado dio en el palo.

Los goles aparecieron en la segunda mitad. A los 25 minutos, un centro desde la izquierda pivoteado por el delantero Nick Woltemade fue rematado por Guimarães, que abrió el pie derecho en el borde del área y puso el 1-0.

El “Cuti” abrió su cuenta personal en 32 minutos, con un centro bajo y al primer palo del mediocampista Mohammed Kuddus, que el argentino atacó y cabeceó, agarrando a contrapié al arquero rival y marcando la igualdad.

Cuando iban 40 minutos, un agarrón en el área del Tottenham fue sancionado como penal, el cual fue ejecutado por Gordon. El delantero inglés colocó su remate a media altura, al palo izquierdo del guardameta Guglielmo Vicario, y volvió a poner al Newcastle en ventaja.tVi3ug

Pero en el cuarto minuto de descuento, el “Cuti” Romero remató de chilena un despeje defectuoso tras un córner y puso la pelota al lado del palo, en un disparo carente de potencia pero que entró ante la pasividad defensiva y del arquero Aaron Ramsdale.