19°
23 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
La China Suárez y Mauro Icardi
Bolivia
Fiestas de Fin de Año
Navidad en Salta
Juicio por expropiación de YPF
Juicio por expropiación de YPF

Nacionales

Rotundo giro en el juicio por YPF

La jueza pausó la búsqueda de bienes embargables.
Martes, 23 de diciembre de 2025 23:44
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska suspendió una orden anterior que había dado para investigar los activos de la petrolera YPF, potenciales de ser embargados al Estado nacional. La sorpresiva medida la tomó en el marco del juicio por la violación del estatuto de la empresa cuando se expropió. La novedad fue revelada por el especialista en mercado Sebastián Maril.

"Regalo navideño para YPF: Preska accede al pedido de la petrolera de suspender el discovery del Alter Ego (busca de activos para ser embargados)", indicó Maril.

Dijo que la decisión se adoptó mientras apela la decisión de la misma jueza, que permitió dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar.

"Esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos, que continúa vigente", explicó Maril, consultor de Latam Advisors.

La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015. Actualmente, el proceso se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tanto la Argentina como los fondos Burford y Eton Capital buscan la revisión del fallo de primera instancia. Y por el otro, el fondo Burford intenta cobrar la sentencia dictada por la jueza Preska en contra de la Argentina por US$16.000 millones. Para ello intenta quedarse con las acciones que el Estado tiene en YPF (51%) o demostrar que el Gobierno argentino y la empresa son lo mismo (alter ego).

 

