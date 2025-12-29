Arqa Business Group: 5 años transformando el paisaje urbano de Salta con innovación y confianza

Con más de 100 viviendas entregadas y 50 proyectos en ejecución, la empresa constructora que nació en plena pandemia se consolida como referente del sector, apostando a la tecnología Retak y sumando servicios integrales para 2026.

En el competitivo mundo de la construcción, cumplir cinco años no es solo una cuestión de calendario; es un testimonio de resiliencia y compromiso. Arqa Business Group SRL celebra su quinto aniversario en Salta, una trayectoria que comenzó en el desafiante contexto de la pandemia y que, contra todo pronóstico, logró establecerse como una marca sinónimo de solidez y vanguardia.

Un crecimiento sostenido en toda la provincia

Desde sus inicios, la misión de sus socios fue clara: brindar soluciones habitacionales de calidad para todos los segmentos. Hoy, los números respaldan ese esfuerzo:

100 hogares entregados: Familias salteñas que ya disfrutan de su casa propia.

Más de 50 obras en curso: Proyectos activos que dinamizan la economía local.

Presencia estratégica: Obras en casi todos los barrios privados de Salta, diferentes puntos de la capital y localidades del interior cercano.

Innovación que se siente: el sistema Retak

Uno de los grandes pilares que distingue a Arqa es la incorporación de tecnología constructiva de punta. La utilización de ladrillos de hormigón celular Retak ha permitido a la empresa ofrecer construcciones con una eficiencia térmica superior, rapidez en la ejecución y una terminación de alta calidad, marcando un diferencial en el mercado regional.

Un ecosistema de soluciones: las 3 unidades de negocio

Arqa Business Group ha logrado integrar toda la cadena de valor para ofrecer una experiencia sin fisuras a sus clientes a través de sus tres divisiones:

Arqa Constructora: El corazón del grupo, encargado de materializar sueños. Arqa Inmobiliaria: Asesoramiento experto para inversiones y comercialización. Arqa Distribuidora de Materiales: Garantía de insumos y logística eficiente desde su depósito ubicado en el ingreso a la ciudad sobre Avda. Asunción.

El futuro: desafíos y exclusividad para 2026

Mirando hacia el próximo año, Arqa no se detiene. Para el 2026, la empresa prepara el lanzamiento de diseños arquitectónicos exclusivos e innovadores que prometen romper moldes. Además, evolucionará hacia una propuesta de servicio 360°, incorporando nuevas unidades de Diseño de Interiores y Paisajismo, permitiendo que el cliente reciba una obra terminada hasta el último detalle estético.

"Nacimos en un momento de incertidumbre mundial, y esa misma fuerza es la que hoy nos impulsa a seguir innovando. Queremos que cada familia que confía en Arqa sepa que está invirtiendo en calidad y futuro", señalan sus socios.

Contacto y ubicación

Para quienes buscan iniciar su proyecto o conocer más sobre las propuestas de inversión, Arqa Business Group atiende en: