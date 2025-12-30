Fijan el marco para los aumentos de la luz y el gas

El Gobierno nacional publicó ayer una serie de resoluciones que resultan el primer paso para la determinación de los aumentos de tarifas energéticas para enero de 2026 que, como mínimo, seguirán el sendero de la inflación y responde al nuevo criterio de asignación de subsidios.

La Secretaría de Energía emitió nueve resoluciones donde fijó las pautas para los precios desde el 1º de enero. Los diferentes cuadros tarifarios serán publicados en las próximas horas por los entes reguladores.

Entre las resoluciones se destaca la 605/2025 que determinó un aumento del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural que provocará un incremento en las facturas de 0,53% para el mes próximo.

Luego resta sumar los aumentos para los sistemas de transporte y distribución.

"El Ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para enero de 2026 con la actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles", se señala en los considerandos de la norma.

Plan Gas A

En paralelo, la Resolución 606/2025 introdujo adecuaciones al Plan Gas A, estableciendo que los productores que adhieran al programa recibirán compensaciones estatales por los volúmenes de gas entregados, en línea con el esquema de incentivos vigente. Asimismo, la Resolución 602/2025 estableció que a partir del 1° de diciembre de 2025, se establece un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, con impacto directo en las tarifas eléctricas.

Mientras que la Resolución 604/2025 establece nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período comprendido entre el 1º de enero y el 1º de abril de 2026.

La norma establece que se aplicarán bonificaciones para usuarios residenciales de los niveles 2 y 3, alineadas con las tarifas de los usuarios de nivel 1.

Con estas definiciones, el Ejecutivo avanza en la hoja de ruta tarifaria para el inicio de 2026, a la espera de la publicación de los valores finales que deberán afrontar los usuarios en todo el país.

Esta última norma también ratifica la aplicación de bonificaciones para los usuarios residenciales de los niveles 2 y 3, que se alinearán con las tarifas correspondientes al nivel 1, en el marco del esquema de segmentación vigente.

De esta forma, el Gobierno avanza en la reestructuración de los subsidios energéticos para simplificar el esquema vigente de luz y gas. El recorte del gasto destinado a estas subvenciones significaría la suba en las tarifas de luz. Por ello, se implementará un nuevo esquema a partir de enero de 2026 enfocándose en hogares más vulnerables. Se eliminará la segmentación actual por niveles (N1, N2 y N3) y se creará un sistema único llamado "Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)". El aumento tarifario se notará en la mayoría de la población ya que se espera que aproximadamente unos 7,5 millones de hogares pierdan sus subsidios.

La Red Eléctrica Nacional

El Gobierno nacional dispuso que las obras para expandir la red eléctrica nacional sean ejecutadas bajo el régimen de concesión de obra pública con la financiación de privados, mediante el Decreto 921/2025 publicado ayer en el Boletín Oficial.

La normativa establece que las obras prioritarias del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra.

Desde el Ejecutivo explicaron que "este esquema permite que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica". Asimismo, indicaron que "el plan busca mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación a los centros de consumo".