Cuándo debutan Gimnasia y Central en la Primera Nacional: se conocieron los días y horarios de la fecha inicial

Ocho días después del sorteo de los 36 equipos y la conformación de zonas en la Primera Nacional, este martes se dieron a conocer los días y horarios de la fecha inicial. ¿Qué día y a qué hora se dará el debut de Gimnasia y Tiro y de Central Norte en la segunda categoría del fútbol.

Días y horarios: Así se jugará la primera fecha de la Primera Nacional 2026

Zona A

Sábado 7 de febrero – 17:00 | Acassuso vs Chaco For Ever

Sábado 7 de febrero – 17:00 | San Miguel vs Central Norte

Sábado 7 de febrero – 17:00 | Deportivo Morón vs Defensores de Belgrano

Sábado 7 de febrero – 17:45 | Los Andes vs Almirante Brown

Domingo 8 de febrero – 17:00 | San Telmo vs Ferro

Domingo 8 de febrero – 17:00 | All Boys vs Mitre de Santiago del Estero

Domingo 8 de febrero – 20:00 | Racing de Córdoba vs Estudiantes de Buenos Aires

Domingo 8 de febrero – 20:00 | Godoy Cruz vs Ciudad Bolívar

Domingo 8 de febrero – 20:00 | Colón de Santa Fe vs Deportivo Madryn

Zona B

Viernes 6 de febrero – 21:00 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Ferrocarril Midland

Viernes 6 de febrero – 22:00 | Gimnasia y Tiro vs Colegiales

Sábado 7 de febrero – 17:00 | Atlanta vs Quilmes

Sábado 7 de febrero – 18:30 | Atlético Rafaela vs Almagro

Sábado 7 de febrero – 20:00 | San Martín de Tucumán vs Patronato

Domingo 8 de febrero – 17:00 | Chacarita Juniors vs San Martín de San Juan

Domingo 8 de febrero – 17:00 | Güemes vs Nueva Chicago

Martes 10 de febrero – 18:00 | Agropecuario vs Deportivo Maipú

Martes 10 de febrero – 20:00 | Tristán Suárez vs Temperley