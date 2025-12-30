Cuándo debutan Gimnasia y Central en la Primera Nacional: se conocieron los días y horarios de la fecha inicial

inicia sesión o regístrate.
Ocho días después del sorteo de los 36 equipos y la conformación de zonas en la Primera Nacional, este martes se dieron a conocer los días y horarios de la fecha inicial. ¿Qué día y a qué hora se dará el debut de Gimnasia y Tiro y de Central Norte en la segunda categoría del fútbol.
Días y horarios: Así se jugará la primera fecha de la Primera Nacional 2026
Zona A
Sábado 7 de febrero – 17:00 | Acassuso vs Chaco For Ever
Sábado 7 de febrero – 17:00 | San Miguel vs Central Norte
Sábado 7 de febrero – 17:00 | Deportivo Morón vs Defensores de Belgrano
Sábado 7 de febrero – 17:45 | Los Andes vs Almirante Brown
Domingo 8 de febrero – 17:00 | San Telmo vs Ferro
Domingo 8 de febrero – 17:00 | All Boys vs Mitre de Santiago del Estero
Domingo 8 de febrero – 20:00 | Racing de Córdoba vs Estudiantes de Buenos Aires
Domingo 8 de febrero – 20:00 | Godoy Cruz vs Ciudad Bolívar
Domingo 8 de febrero – 20:00 | Colón de Santa Fe vs Deportivo Madryn
Zona B
Viernes 6 de febrero – 21:00 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Ferrocarril Midland
Viernes 6 de febrero – 22:00 | Gimnasia y Tiro vs Colegiales
Sábado 7 de febrero – 17:00 | Atlanta vs Quilmes
Sábado 7 de febrero – 18:30 | Atlético Rafaela vs Almagro
Sábado 7 de febrero – 20:00 | San Martín de Tucumán vs Patronato
Domingo 8 de febrero – 17:00 | Chacarita Juniors vs San Martín de San Juan
Domingo 8 de febrero – 17:00 | Güemes vs Nueva Chicago
Martes 10 de febrero – 18:00 | Agropecuario vs Deportivo Maipú
Martes 10 de febrero – 20:00 | Tristán Suárez vs Temperley