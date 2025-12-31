PUBLICIDAD

31 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Policiales

Grave accidente entre una camioneta y un auto en la Ruta Nacional 34: hay un muerto

La persona fallecida viajaba en el automóvil, en el asiento del acompañante. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1510 de la Ruta Nacional 34 y es investigado por personal policial y peritos de Criminalística. Además, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud.
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 09:30
Un grave siniestro vial ocurrido durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 34 dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos de consideración. El choque se produjo a la altura del 1510 aproximadamente, donde colisionaron una camioneta y un automóvil Chevrolet Corsa.

Según la información recabada en el lugar, en la camioneta viajaba un personal policial quien se desplazaba solo. En tanto, en el Corsa circulaba un matrimonio, siendo la mujer quien conducía el vehículo. De acuerdo a las primeras versiones, uno de los rodados habría cruzado de carril, y de manera presuntiva se indicó que podría haber sido la camioneta. El impacto se produjo del lado del acompañante en ambos vehículos, lo que provocó consecuencias de extrema gravedad.

Como resultado del choque, falleció el acompañante del Chevrolet Corsa, cuyo cuerpo permanece en el lugar del siniestro a la espera de las pericias correspondientes. En tanto, el efectivo policial y la mujer que conducía el automóvil fueron trasladados al Hospital Castellano, donde permanecen internados con heridas de consideración.

En el sector trabajan efectivos policiales, personal de Criminalística y servicios de emergencia, mientras se realizan las tareas para determinar con precisión la mecánica del hecho y ordenar el tránsito en la zona.

 

 
 
 

También se puede ver como un hombre, asiste a una persona herida. Según indicó el lector que compartió el video, la zona del choque fue en cercanías a a unos 3 kilometres de distancia al monumento a la bandera en el río Juramento. 

