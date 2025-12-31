Año Nuevo en Salta: durante el 31 de diciembre y el 1 de enero los servicios de salud atienden con guardias

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Con motivo de la festividad de Año Nuevo y del asueto administrativo decretado para este miércoles 31, los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública han diagramado los servicios de guardias activas y pasivas, a fin de asegurar la cobertura sanitaria a la población.

Asimismo, los centros de salud del primer nivel de atención mantienen las guardias habituales correspondientes a días feriados.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil tiene servicios de guardia activa en los sectores pediátrico y perinatológico; de internación; terapia intensiva neonatal, pediátrica y ginecoobstétrica; cirugías de emergencia y especialidades críticas.

Se cuenta con profesionales en guardia pasiva para urgencias en oftalmología.

Además, se cuenta con guardia de los sectores de apoyo, como laboratorio, diagnóstico por imágenes, admisión, archivo, farmacia, salud mental y servicio social.

San Bernardo

El hospital San Bernardo informó que mantiene guardia activa con profesionales especialistas en cirugía, clínica médica, traumatología, cardiología, neurocirugía, odontología, bioquímica, neurología y anestesiología.

Hay profesionales en guardia pasiva en las siguientes especialidades: cirugía cardiovascular, ecografía, endoscopía, cirugía torácica, hematología y urología.

Papa Francisco

El hospital Papa Francisco, cabecera del área operativa Sur capitalina y referente para el Valle de Lerma, tiene servicio de guardia las 24 horas, para atención de urgencias y emergencias de adultos.

Señor del Milagro

El hospital Señor del Milagro cuenta con el servicio de guardia habitual para fines de semana y feriados, contando con médicos clínicos y servicio de laboratorio.

Arturo Oñativia

El hospital Dr. Arturo Oñativia informó que, durante este 31 de diciembre y mañana 1 de enero, la atención por guardia es únicamente para pacientes con urgencias endocrino-metabólicas.

Donaciones de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de cualquier grupo y factor estemiércoles 31, en el horario de 7 a 12, en su sede de Bolívar 687. Los voluntarios deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas. Pueden solicitar información llamando al teléfono (0387) 4215020. Mañana jueves 1 de enero el organismo permanecerá cerrado.

IPS

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus dependencias, en capital e interior permanecerán cerradas este miércoles 31 de diciembre y mañana jueves 1 de enero.

La farmacia, ubicada en avenida Belgrano 944, atenderá sólo urgencias, este miércoles 31, en el horario de 9 a 14. Mañana jueves 1 estará cerrada.

Además, ambos días, habrá auditoría médica online en el horario de 8 a 18.

Ante cualquier caso de urgencia o emergencia los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.

La cartera sanitaria provincial recuerda que, a fin de garantizar una asistencia eficaz para la población y no sobrecargar el sistema sanitario, las guardias hospitalarias están operativas para urgencias y emergencias. Ante cuadros leves se debe recurrir al centro de salud más próximo a su domicilio.