Año Nuevo en Salta: cómo funcionarán los colectivos el 31 de diciembre y el 1 de enero

SAETA informa que este miércoles 31, el servicio de colectivos en los once municipios que componen el área Metropolitana, funcionará solo hasta las 19, horario en el que pasará el último coche de cada línea por el centro en dirección a los barrios y las empresas para su guardado.

Como todos los años el servicio se retomará mañana jueves 1 de enero (primero de año) a las 10 hs extendiéndose sólo hasta las 22hs.

El viernes 2 de enero el servicio se retomará a la 00 hora con el diagrama nocturno y desde las 5.30 con frecuencias y horarios habituales.

Los usuarios podrán ver los horarios previstos para ese día en www.saetasalta.com.ar en el ícono de ingreso a cada corredor. También podrán observar la ubicación de los coches de cada línea a través de SAETA APP, disponible para todos los teléfonos celulares con sistema IOS y ANDROID.

Centros de Atención

También se informa que hoy miércoles 31 de diciembre y mañana jueves 1° de año, los Centros de Atención al Usuario de Paseo Salta, Pellegrini 824, CCM y Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados, retomando su actividad normal el 2 de enero.