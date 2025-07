Cristina Kirchner: "Milei gobierna para los ricos"

La ex presidente Cristina Kirchner cuestionó duramente al mandatario Javier Milei, tras acusarlo de "gobernar para los ricos" y de recibir apoyo logístico para su campaña desde los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sus declaraciones fueron emitidas este sábado a través de un audio en un acto conmemorativo por el 73° aniversario de la muerte de Eva Perón en Moreno, donde también apuntó contra la condena por corrupción que pesa sobre ella.

La ex vicepresidente de Alberto Fernández aprovechó el "guiño" que Milei le hizo al campo en el acto de La Rural para cruzar al Presidente. "Gobierna para los ricos", lanzó la ex mandataria en su intervención, que fue reproducida desde el escenario ante la atenta mirada de los militantes.

"Hoy estamos transitando un nuevo intento de destrucción. Con una violencia, velocidad y profundidad nunca antes vista. Un desgobierno, el de Milei, que claramente gobierna para los ricos. Y bajo las órdenes de las fuerzas del Norte (por Estados Unidos), no de las fuerzas del cielo como dicen ellos", afirmó Kirchner.

En esa línea, la ex presidenta apuntó al respaldo internacional que, según ella, recibe el gobierno libertario: "La campaña no la hacen los de acá, las Karinas, los Mileis o algunos de los monigotes esos que ponen de candidatos o tuitean por las redes. La campaña de verdad la están haciendo desde Washington y desde el Fondo Monetario. A puro dólar, además. No jodamos. Al final, lo de las fuerzas del cielo y los tuiteros malos, eran para la gilada".

La ex mandataria citó además declaraciones de Peter Lamelas, propuesto por Donald Trump como embajador en Argentina. "Dijo que va a venir prácticamente de interventor: a vigilar a los gobernadores, frenar acuerdos con China y asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece. Textual, no estoy agregando nada", subrayó.

Respecto al acto de Milei en La Rural, criticó el respaldo del Presidente al sector agropecuario: "Dice que no hay plata para jubilados, discapacitados, el Garrahan, las universidades ni nadie, porque hay que cuidar el superávit. Pero esto confirma que no le importa, porque le regala plata a uno de los sectores que más tiene".

Cristina Kirchner cerró su mensaje con una frase desafiante: "Si algo me faltaba para saber que estoy del lado correcto de la historia es ver y oír cómo festejan que esté presa tanto en la Sociedad Rural como el embajador de los Estados Unidos".