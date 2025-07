La Provincia busca controlar con PAMI la atención a jubilados

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, confirmó que ya hay una clínica privada designada para atender a los más de 16.000 afiliados del PAMI en la capital salteña, tras el cese del contrato con la empresa que manejaba el Hospital Militar. El cambio regirá desde el 1º de agosto. Sin embargo, advirtió que el sistema necesita control y condiciones claras: "Vamos a controlar que den el servicio que corresponde a los adultos mayores y que tengan en regla todas las normativas", afirmó.

En declaraciones a Radio Salta, el funcionario detalló que la provincia presentó una propuesta para implementar un sistema de control conjunto, tipo UTE, sobre las prestaciones que el PAMI derive a efectores privados. "Es la idea. Queremos firmar un convenio con Nación y estamos muy cerca de hacerlo. A Nación le interesó mucho esta propuesta para que controlemos las cápitas", afirmó.

Mangione explicó que la decisión se basa en la gran cantidad de quejas recibidas por parte de afiliados. "Yo me guío por lo que la gente me dice: 'Doctor, haga algo'. Y yo no podía hacer nada. La atención en distintas clínicas es paupérrima", señaló. "Hay una guerra de intereses porque hay mucha plata en juego. Pero esto no puede seguir así. No vamos a permitir que se joda con los pobres viejos", expresó.

El ministro insistió en que la salud pública y la privada están íntimamente conectadas. "Estoy convencido de que la salud es una sola. Cuando no resuelve el sistema privado, el peso lo termina absorbiendo el hospital público: las guardias se sobrecargan y los recursos no alcanzan", advirtió.

También sostuvo que no se opone a la participación de clínicas privadas, siempre que cumplan con estándares de calidad: "No estoy de acuerdo con el monopolio, estoy de acuerdo con la buena prestación. Vamos a trabajar para que se atienda bien a los jubilados, y si no lo hacen, habrá consecuencias".

Hemofilia

Mangione también amplió datos sobre la posible maniobra fraudulenta que involucra a una fundación dedicada a la atención de personas con hemofilia en Salta. Según afirmó, se están auditando 2.700 casos sospechosos que no figuran en los registros oficiales del sistema de salud y que podrían haber recibido medicación costosa en forma irregular durante los últimos 15 años.

"Si realmente existieran esa cantidad de pacientes con hemofilia y enfermedades raras, seríamos la primera provincia del mundo con tantos casos. Es escandaloso. Yo no encontraba una sola historia clínica y la Sindicatura de la provincia tampoco pudo acceder a la información", afirmó Mangione durante una entrevista radial.

El titular de la cartera sanitaria señaló que la Fundación —que hasta hace poco funcionaba en un edificio público y con personal estatal— recibía medicamentos del Estado sin rendir cuentas claras sobre los pacientes atendidos. "Utilizaban nuestro edificio, nuestro personal, y no nos rendían ni una historia clínica. Yo decidí cortar el convenio y hacerme cargo directamente de los pacientes", explicó.

Avanzan con controles al personal de Salud

El ministro Federico Mangione aseguró que continúan las auditorías en hospitales y centros de salud públicos, con controles sorpresivos de asistencia. "Estamos encontrando ausencias de médicos, odontólogos, fisioterapeutas, enfermeros y hasta personal administrativo", afirmó en una entrevista radial. En un centro de salud, dijo, detectaron que faltaban 24 trabajadores al mismo tiempo. Mangione explicó que los controles se hacen dentro del marco legal y que se cruza la información con licencias y carpetas médicas antes de aplicar sanciones. "Los que no tienen justificación, ya comenzaron a recibir apercibimientos. A la tercera sanción, pueden ser exonerados", advirtió. También reveló casos de empleados que registraban su ingreso con huella digital y luego se retiraban para ir al gimnasio o a la pileta. "Eso se terminó. Estamos evaluando un nuevo sistema de control desde el celular para registrar entrada y salida en tiempo real", anticipó.