Villarruel reaparece con un mensaje a Gendarmería

Tras el escándalo del fin de semana, donde le impidieron participar del acto en La Rural, la vicepresidenta Victoria Villarruel reapareció ayer en sus redes sociales con un fuerte mensaje de respaldo a la Gendarmería Nacional en su día.

Se trata de la primera comunicación pública de la vicepresidenta luego del episodio del sábado. Desde su entorno habían denunciado que Protocolo de Presidencia no autorizó los ingresos para ella ni para su comitiva, un hecho que fue interpretado como una prohibición de facto para asistir al evento que encabezó Javier Milei.

El episodio, que expuso con crudeza la interna en el Gobierno, marcó un nuevo punto de tensión entre la Casa Rosada y el sector que representa la vicepresidenta.

En su mensaje, Villarruel saludó a los "Centinelas de la Patria" y destacó su función de "preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional".

La titular del Senado también envió un "fuerte abrazo" a los miembros de la fuerza, recordando a los héroes de Malvinas del Escuadrón Alacrán y a los caídos en cumplimiento del deber.

"No nos dejaron pasar"

La publicación se conoció horas después del acto oficial encabezado por Milei en Palermo, del que Villarruel no participó. La ausencia tomó trascendencia luego de que desde su entorno se indicara que la vicepresidenta no fue autorizada a ingresar al predio. "No nos dejaron pasar", dijeron fuentes cercanas a Villarruel.

En la Rosada atribuyeron el episodio a una supuesta negativa de su personal a cumplir con el protocolo de acreditación. El diputado José Luis Espert fue más allá y aseguró que Villarruel "ya no forma parte del proyecto", los mismos términos usados días atrás por el vocero Manuel Adorni, quien subrayó que "ya no es parte de la gestión".