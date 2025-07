VIDEO. Tras una intensa gira con Los Piojos y ser premiada en los Konex, la salteña Yamile Burich toca en la Balcarce

Después de agotar 16 "rituales" con Los Piojos y recibir un premio Konex como solista de jazz, la salteña Yamile Burich deja atrás el caos y la efervescencia de la Ciudad de Buenos Aires para reencontrarse con su gente y este jueves dará un concierto íntimo, con amigos, en el Café del Tiempo (Balcarce 901). Antes de que su avión despegue desde el aeroparque Jorge Newbery y aterrice en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, la saxofonista habló con El Tribuno.

La banda completa con la salteña Yamile Burich a la izquierda. Instagram: Los Piojos

Yamile dijo presente en cada una de las presentaciones y se destacó en cada solo de saxo que Andrés Ciro Martínez, el líder de la banda, le pedía y luego repetía: "¡En el saxo: Yamile Burichhhhhh!, fuerte ese aplauso", para que el público la ovacione en los siete conciertos del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, Cosquín Rock, Quilmes Rock, Hipódromo de Rosario, el Teatro Griego Frank Romero Day de Mendoza, la playa del estacionamiento del estadio Mario Alberto Kempes, el doblete en el Parque de la Ciudad y los dos últimos rituales en River Plate.

Además, la salteña tocó con La Portuaria en el Quilmes Rock y dio una infinidad de conciertos solista y con Jazz Ladies, la primera banda de jazz de mujeres en Argentina que ella misma fundó.

"Haber tocado en la vuelta de Los Piojos fue una experiencia única, increíble e inolvidable. Vivir estos rituales con tanta gente hermosa, porque el público fue increíble. Cerrar en River con un frío tremendo, pero con mucho entusiasmo, esa energía que producen los shows está intacto y fue una de las experiencias más impresionantes que tuve. Me encantó y agradezco a ellos de haberme invitado a ser parte", dijo.

Yamile Burich regresa a Salta para tocar con amigos. Walter Echazú

En Salta, con amigos

Su llegada a Salta servirá para relajarse un poco, visitar a su familia y también tocar con amigos. "En el Café del Tiempo estaré con Matías Saluzzi, Leo Goldstein, Martín Misa y Juan Pablo Mayor. Luego voy a tocar en Tilcara (Jujuy) así que estoy muy contenta porque me encanta tocar".

"Quiero invitar a todos los amigos salteños a que vengan al Café. Vamos a hacer música de mi autoría y algunos estándares de jazz, así que llego y nos ponemos a ensayar", agregó.

En Instagram, Yamile sumó una gran cantidad de seguidores (tiene más de 39 mil), la mayoría gracias a la notoriedad que logró con Los Piojos: "Siempre voy a estar muy agradecida por estos rituales y esta experiencia. La vida me sigue sorprendiendo y de una muy linda manera. Estoy muy feliz por toda la gente que conocí, el equipo, a quienes hicieron posibles los shows, hubo listados de temas e invitados diferentes y en lugares maravillosos como River, Mendoza, Kempes, Rosario, etc. Fui muy feliz".

"Fue un semestre súper movido, pero me quedo con el amor que recibí de la gente: hace poco me regalaron una remera de un dibujo mío tocando. El amor de los fanáticos es lo que más me llevo. Fue un gran cambio en mi carrera y me llevo una alegría enorme. Siento la emoción y los mensajes que la gente me manda".

Juan Cruz de Urquiza, Yamile Burich y Franco Espíndola, los "caños" de Los Piojos. Instagram

Premiada por la Fundación Konex

Creada en 1980 por Luis Ovsejevich, la Fundación Konex anualmente distingue a personas destacadas a nivel cultural, educacional, intelectual, artístico, social, filantrópico, científico o deportivo y en esta oportunidad, una de las personas que recibió su premio fue la salteña Yamile Burich.

La distinción es como solista de jazz y en la página de la mencionada fundación hacen un repaso sobre su carrera. Nació el 08/09/1978. Saxofonista, compositora, de fraseo limpio y versátil, es una de las más singulares compositoras e intérpretes del jazz contemporáneo. Tiene diez discos solistas editados, uno fue en homenaje a María Elena Walsh. Fundó Jazz Ladies, la primera banda de jazz de mujeres en Argentina, donde fusionó el lenguaje jazzístico con diferentes ritmos latinoamericanos. En 2020 y 2022 fue nominada a los Premios Gardel por sus álbumes Alegría y Bardo en la categoría Jazz. Participó en festivales nacionales e internacionales, consolidándose como referente del jazz Argentino. Fue parte de la Experiencia Piazzolla 2020 en el Konex y del proyecto electrónico Piazzolla en el Teatro Colón. En los últimos años su carrera dio giros inesperados, tocó con Abel Pintos, Ciro y Los Persas, La Portuaria y la legendaria banda de rock, Los Piojos.