Intendentes salteños advierten que no pueden pagar el aumento salarial sin ayuda de la Provincia

"No queremos que los municipales sean empleados estatales de segunda. Por eso, los 12 mil agentes que hay en toda la provincia -fuera de la Ciudad capital- merecen el 14% de aumento y el bono que otorgó el Gobierno provincial a sus empleados. Pero, hasta el momento, solo estamos en condiciones de otorgar un 10,5%, por lo que la diferencia hasta llegar al 14% se la vamos a solicitar a la Provincia, lo mismo que ese bono adicional."



De esa manera, Marcelo Moisés, presidente del Foro de Intendentes de la provincia de Salta, anticipó que pedirán una ayuda al Gobierno provincial para que las comunas también puedan otorgar el 14% de aumento salarial y el bono de $50.000 que la Provincia dispuso para los trabajadores estatales.



"Estamos viviendo una situación a nivel nacional signada por un parate total en la economía. Como los recursos coparticipables provienen del IVA, el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, la coparticipación a las provincias ha caído de manera estrepitosa, lo que repercute directamente en los 60 municipios de Salta", explicó Moisés.



El intendente de Apolinario Saravia agregó:"A eso hay que sumarle que, por disposición de Nación, se han cortado los recursos y coparticipaciones indirectas vinculadas a salud, desarrollo social y educación."



Sobre la negociación paritaria en el Foro, sostuvo: "Los gremios están pidiendo aumentos que son imposibles de pagar, no porque no queramos, sino porque la realidad indica otra cosa. Sabemos que la inflación que marca el INDEC no refleja el deterioro del poder adquisitivo. Pero también somos conscientes de que en gran parte de los municipios el único ingreso seguro es la coparticipación. Algunos, como las capitales departamentales, pueden recaudar un poco más, pero los intendentes no podemos detener toda la obra pública ni desatender la ayuda social. La situación es muy complicada y difícil de resolver".

58% menos de coparticipación en lo que va de 2025

El jefe comunal recordó que en el primer semestre del año los municipios perdieron un 37% de ingresos coparticipables, pero igualmente debieron otorgar un 9% de aumento salarial, además de soportar los aumentos en combustibles y otros insumos básicos.



"En este segundo semestre, la coparticipación ya cayó otro 21%. En total, los intendentes contamos con un 58% menos de recursos respecto al año anterior. Aun así, tenemos que afrontar este aumento del 14% y el bono de $50.000. Si la comunidad -y sobre todo los empleados municipales- no conocen estos números, es muy fácil exigir. Pero la realidad es una sola para los 60 municipios de Salta", concluyó.

Críticas a los pedidos gremiales y falta de criterio

Sobre la situación particular de algunos municipios, Moisés se refirió a Tartagal, donde los trabajadores municipales exigen un 45% de incremento para el segundo semestre. "Pedir una cosa así es un verdadero despropósito. Es una falta total de criterio, pero también de información", sentenció.



Y cerró: "Con este 14% que otorgó la Provincia, sumado al 9% del primer semestre, estamos en un 23%, y la inflación proyectada es del 24%. Por tanto, se está dentro de parámetros razonables. Pedir más es desconocer de dónde salen los fondos. Cuando discutíamos en paritarias, yo pedía solo sentido común. Que un intendente otorgue un 40% de aumento sabiendo que no se puede pagar, es una irresponsabilidad. En este contexto, es cuando más coherencia debemos mostrar."