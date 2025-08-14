¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Donald Trump
coparticipación
San Antonio de los Cobres
Narcotráfico
Elecciones en Salta
Cámara de Minería de Salta
Homenaje al General Güemes
pozo de Lomas de Olmedo
Espectáculos

El ballet "Raíces salteñas" de Metán brilló en un certamen nacional

Los destacados bailarines de Metán, obtuvieron el primer premio en malambo, luciendo el talento y la gracia que tienen.

Adrián Quiroga
Jueves, 14 de agosto de 2025 00:58
El destacado ballet "Raíces salteñas" obtuvo importante logros en un certamen nacional que se desarrolló en Córdoba y sus integrantes fueron recibidos con mucha alegría y orgullo en la Metán, la "ciudad de la miel".

En La Falda obtuvieron el primer lugar en cuarteto de malambo menor con Francisco Torres, Martín Palma, Leo Coronel y Bruno Valdivieso.

También lograron el segundo galardón en conjunto tradicional menor en el certamen denominado Pequeños y Grandes Artistas 2025. Los integrantes agradecieron especialmente a los profesores Adriana Cazón y Gastón Torres.

"Después de maravillosos días en La Falda en el Certamen Nacional Pequeños y Grandes Artistas solo agradecer a Dios por estos momentos vividos, principalmente a nuestros bailarines por la entrega y el compromiso. Gracias mis Raíces Salteñas", dijo Adriana Cazón en sus redes sociales.

"También agradecer a quienes con su granito de arena nos ayudaron a llegar a cumplir nuestro sueño, gracias a Jose María Issa por tu aporte y apoyo a nuestros niños. Gracias a los padres que trabajaron arduamente para llegar.

El esfuerzo valió la pena porque tenemos campeones nacionales en conjunto de malambo, subcampeones en conjunto de danzas tradicional y el tercer lugar en solista de malambo femenino", destacó.

"Gracias a nuestro delegado Tony Soto por tu predisposición siempre. A nuestro equipo de trabajo y músicos Gastón Torres, Lautaro Vargas e Iván Sosa por siempre ponerse la camiseta y hacer que todo salga impecable. Tampoco quiero olvidarme de nuestro querido Club Tráfico, el lugar donde pasamos horas y horas de ensayo", señaló la profesora Adriana Cazón.

 

