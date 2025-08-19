VIDEO. Hubo gritos, críticas y mucha tensión en la sede del PJ

El clima fue tenso el domingo por la noche en la sede del Partido Justicialista de Salta. Es que cuando se confirmó que Juan Manuel Urtubey sería finalmente el candidato a senador nacional por Fuerza Patria, muchas voces disidentes salieron al cruce.

"Yo no me olvido de los niños wichi, no me olvido de las francesas. Tengo derecho a decir lo que siento. Va a llegar para darse vuelta. Quiero que me diga que ha hecho con el Fondo de Reparación Histórica. Sos un oportunista", se escuchaba que le gritaba Mónica Sánchez, referente de la Organización Barrial Tupac Amaru de Salta, a Juan Manuel Urtubey, mientras otros militantes tratan de calmarla.

Los videos del cruce verbal en Sánchez y Urtubey muestran el momento de tensión que se vivió en el PJ. Es que la irrupción de Urtubey en el kirchnerismo salteño, que generó fuerte malestar en las filas internas, rompió el frente y obligó al "Oso" Sergio Leavy a presentarse solo con la lista del Partido de la Victoria. Habrá que ver cómo sigue la vida del frente, que cada vez está más diezmado.