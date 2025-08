Una empresa fue multada por arrojar residuos en donde se produjo el incendio en Ampliación 20 de Junio

Una empresa privada recibió una fuerte multa por parte de la Municipalidad de Salta, al encontrarla responsable de una considerable cantidad de residuos arrojada en el barrio Ampliación 20 de Junio, donde el fuego arrasó con varias viviendas y tuvo en vilo a la comunidad durante varias horas.

Precisamente la Ampliación 20 de Junio fue escenario de un devastador incendio que causó estragos en viviendas y dejó a varias familias con las manos vacías. Las llamas, avivadas por fuertes ráfagas de viento Zonda durante el viernes a la tarde, se propagaron con alarmante rapidez, impulsadas por una peligrosa combinación de vegetación seca y, lo que resulta más preocupante, residuos acumulados por una empresa privada.

Durante las labores de asistencia a los vecinos, se identificaron contenedores y voluminosa basura perteneciente a una entidad que carece de la habilitación comercial y los certificados de aptitud ambiental necesarios para operar. Esta empresa, cuyo nombre no trascendió, no estaba autorizada para disponer de sus desechos en ningún otro lugar que no sea el relleno sanitario San Javier, lo que convierte su accionar en una grave infracción.

La presencia de estos residuos, sumada a la vegetación seca, creó un caldo de cultivo ideal para que el fuego se expandiera sin control, impactando directamente en la magnitud del siniestro y la afectación a los residentes.

Como resultado de esta irresponsable disposición de residuos, las autoridades labraron una infracción a los responsables de la empresa y radicaron la denuncia correspondiente.

La sanción económica y las medidas legales a seguir las determinará un juez del Tribunal de Faltas, entidad que deberá evaluar la gravedad de los hechos y la responsabilidad de la empresa en la propagación del incendio.