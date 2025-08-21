Peregrinos de la Puna: reciben donaciones hasta el 4 de septiembre

inicia sesión o regístrate.
La Peregrinación de la Puna 2023 avanza con su etapa organizativa y la comisión anunció que se lanzó la campaña solidaria de donaciones, principalmente de elementos de botiquín, fundamentales para la asistencia sanitaria de los caminantes. Entre los insumos solicitados se encuentran: gasas, cinta adhesiva, algodón, curitas, pervinox, atomos desinflamantes, antiinflamatorios, guantes de látex, sales hidratantes y toallitas.
Puntos de recepción de donaciones
Los fieles podrán acercarse a los siguientes lugares:
-
Capital
-
Parroquia Nuestra Señora del Tránsito (Av. Bicentenario 995) – Lunes a viernes de 17 a 19.
-
Radio Fortín Yunka (Barrio Araoz, Fortín Yunka 2406) – Lunes a viernes de 18 a 20.
-
-
San Antonio de los Cobres
-
Comedor Los Patitos (Ayacucho 2) – Lunes a sábado de 17 a 19.
-
-
Campo Quijano
-
Parroquia Santiago Apóstol (Av. 9 de Julio 250) – Lunes a sábado de 17 a 20.
-
La Peregrinación de la Puna es una de las expresiones más multitudinarias de devoción al Señor y la Virgen del Milagro. Cientos de fieles caminan días enteros desde las localidades más alejadas para llegar a Salta capital, renovando un compromiso que combina espiritualidad, sacrificio y comunidad.