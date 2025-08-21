PUBLICIDAD

13°
21 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Violencia en el futbol
Nico Vázquez
La China Suárez
Marcelo Peretta
Incendio forestales
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
deudores alimentarios Salta
Ley de Financiamiento Universitario
sistema hospitalario
DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

Deportes

River vs. Libertad, EN VIVO, por Copa Libertadores: empate de un exmillonario en el Monumental, mirá el minuto a minuto

El equipo de Gallardo igualó sin goles en el partido de ida disputado en Asunción.
Jueves, 21 de agosto de 2025 21:32
River Plate iguala con Libertad de Paraguay por 1 a 1, en el partido revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Con este resultado, la serie irá a los penales, ya que en el juego de ida igualó termino 0 a 0 en Asunción.

El millonario se puso en ventaja a los 28 minutos de la primera etapa, con una definición de palomita del delantero Sebastián Driussi.

Libertad no se achicó y el exdefendor de River, Robert Rojas, se encargó de marcar el empate con un cabezazo, tras un tiro de esquina, a los 43 minutos.

Partido en desarrollo...

El minuto a minuto de River vs. Libertad de Paraguay

