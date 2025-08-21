River vs. Libertad, EN VIVO, por Copa Libertadores: empate de un exmillonario en el Monumental, mirá el minuto a minuto

River Plate iguala con Libertad de Paraguay por 1 a 1, en el partido revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Con este resultado, la serie irá a los penales, ya que en el juego de ida igualó termino 0 a 0 en Asunción.

El millonario se puso en ventaja a los 28 minutos de la primera etapa, con una definición de palomita del delantero Sebastián Driussi.

Libertad no se achicó y el exdefendor de River, Robert Rojas, se encargó de marcar el empate con un cabezazo, tras un tiro de esquina, a los 43 minutos.

Partido en desarrollo...

El minuto a minuto de River vs. Libertad de Paraguay