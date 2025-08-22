Título en mano: UCASAL celebró las Colaciones de Grado N° 291

La Universidad Católica de Salta (UCASAL) reunió a cientos de profesionales en sus Colaciones de Grado N° 291. Los encuentros tuvieron lugar el pasado 7 y 8 de agosto en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta. Se trató del primer evento de este tipo en lo que va del 2025.

Como cada año, la universidad consolidó el cierre de una etapa y destacó el compromiso de cada uno de sus graduados, quienes junto a familiares, colegas y amigos pudieron disfrutar de una oportunidad única de reconocimiento. Este encuentro simbólico consistió en la entrega de los diplomas universitarios a los egresados.

En esta oportunidad, participaron de las jornadas los recién graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Artes y Ciencias, Educación, Ciencias Jurídicas, Ingeniería, Arquitectura, Economía y Administración, Ciencias de la Salud; la Escuela Universitaria de Trabajo Social, de Filosofía y Teología, de Turismo, de Música y de Educación Física.

El rector, Ing. Rodolfo Gallo Cornejo, fue quien dirigió unas palabras a los protagonistas: “En este momento se funden metas y trayectoria”, reflexionó. Además –en medio del boom tecnológico– habló del impacto de la Inteligencia Artificial e invitó a mirar el presente y el futuro sin temor: “Nunca serán reemplazados por máquinas o algoritmos; al contrario, serán ayudados por ellos a ser más eficientes y a mejorar sus trabajos y vidas”.

“Nuestra meta, como universidad, es formar profesionales de excelencia, pero, por sobre todas las cosas, personas íntegras”, concluyó el rector de UCASAL.

Cada acto tuvo un graduado a cargo de dar el discurso ante todos los presentes. Desde la Facultad de Economía y Administración, Ivana Peloc se refirió a este logro como una “historia escrita por esfuerzo, atravesada por grandes desafíos personales y sostenida por la constancia”. Por su parte, Facundo Cuesta, licenciado en periodismo, profundizó sobre el camino recorrido: “Estudiar no es sólo adquirir conocimientos, es construir carácter y elegir seguir adelante cuando la motivación se esconde”.

Cada título otorgado por la Universidad Católica de Salta simboliza el trabajo incansable y el sacrificio de cada uno de los egresados, y marca el inicio de su inserción al mundo laboral en busca de construir un futuro prometedor.

¡Felicidades a los nuevos graduados! ¡Hacia un mañana brillante!

