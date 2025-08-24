Mirtha Legrand fulminó a la actriz Gimena Accardi

Mirtha Legrand recibió en su mesa de sábado por la noche a Karina Iavícoli, Marixa Balli, la periodista politóloga Camila Dolabjian, el doctor Alberto Cormillot y el actor Nazareno Casero.

Lo cierto es que en un momento de la noche la conductora le preguntó a Iavícoli por uno de los grandes temas de la semana.

En ese sentido, la panelista de Intrusos dio su opinión del tema y se mostró en contra de los hirientes comentarios que recibió Accardi vía redes tras confesar que fue infiel.

"Quedó en un mal lugar como mujer, ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto como la atacan, no está bien. Ella asumió había sido infiel y como él la pasó mal, supuestamente, ella dio la cara por él", comenzó la periodista.

"Sentí que ningún hombre nunca hace eso de reconocer. Nunca vi a una mujer reconocer que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien, ni a los políticos le pedimos tanto", continuó.

Lo que dijo Mirtha

"Una infidelidad se oculta, no se comenta", remarcó Mirtha Legrand. Y Karina explicó: "Ella dijo un desliz, le puede pasar a cualquiera me parece, no lo veo como algo para maltratarla".

"Cómo habló ella largo a cámara, no se explican esas cosas", siguió en su postura la diva. Y Iavícoli le preguntó: "¿Para vos estuvo mal que lo haya dicho?". Ahí, la conductora fue tajante contra Gimena Accardi: "Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo, fea palabra eh, pero bueno existe".

"¡Nunca pensé que ibas a decir eso!", reaccionó la panelista sobre la crudeza de la opinión de Legrand.

Firmaron el divorcio

Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio definitivo tras 18 años de relación luego de que la actriz confesó públicamente que le había sido infiel a su marido. La pareja, que se había casado en 2016, puso así un punto final a una historia que muchos consideraban indestructible.

El periodista Fede Flowers comentó en su cuenta de X dio algunos detalles de cómo y cuándo se dio el divorcio legal del ahora ex matrimonio. "Nico Vázquez y Gimena Accardi ya están divorciados. Fue todo de mutuo acuerdo, el momento de la firma fue muy movilizante para ambos", comunicó el periodista.

En Olga, Accardi había dado detalles de su separación de Vázquez y confirmó que fue ella quien le fue infiel a él. "Sí en 18 años uno comete errores, yo cometí uno. Me mandé una cagada y me hago cargo", comentó la actriz.