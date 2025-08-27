PUBLICIDAD

27 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Tiroteo en EEUU
Luis Caputo
infidelidad de Gimena Accardi
Caso Leonel Francia
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
paro de controladores aéreos
Tartagal
Salud
Lali Espósito
Ajedrez
Espectáculos

¿Se casa Lali Espósito? Una publicación encendió los rumores en el mundo del espectáculo

La hermana mayor de Lali lanzó una pregunta en el streaming Patria y Familia (Luzu TV), mientras hablaban sobre el casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce. “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, dijo.
Miércoles, 27 de agosto de 2025 22:25
¿Se viene una boda sorpresa en el mundo del espectáculo? Un comentario de Anita, la hermana de Lali Espósito, desató especulaciones sobre la cantante y Pedro Rosemblat.

Todo comenzó cuando la hermana mayor de Lali lanzó una pregunta en el streaming Patria y Familia (Luzu TV), mientras hablaban sobre el casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce. “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, dijo, y las redes no tardaron en vincular esa frase con la estrella pop y el fundador de Gelatina, una de las parejas más queridas del ambiente artístico local.


En medio del revuelo que generó la posibilidad de una boda entre Lali y Pedro, el atelier Iara Alta Costura publicó una imagen que encendió aún más las sospechas. En la foto aparece la estrella pop junto al diseñador Mario Vidal, y en el fondo se puede ver un vestido de novia.

“No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”, escribieron en el epígrafe del posteo.

La publicación no tardó en viralizarse y los fanáticos comenzaron a preguntarse si se trata de una visita casual, una producción especial o si realmente hay planes de casamiento.

Fuente: A24

