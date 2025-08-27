La esencia salteña se mantiene en el equipo de Salta Basket

Los Infernales, que representan a la provincia en la segunda división del básquet nacional, La Liga Argentina (LA), continúa reforzando su identidad con jugadores nacidos en la tierra del general Martín Miguel de Güemes, en busca de darle más identidad con sus talentos.

Desde la dirigencia de Salta Basket confirmaron la continuidad del interno Maximiliano Torino, la del base U21 Valentín Villalobos y el regreso de Cristian "Kili" Linares, otro de los refuerzos del elenco que volverá a conducir tácticamente el salteño Ricardo De Cecco.

A estas fichas locales se suman también la del capitán Facundo Binda, que seguirá al frente del grupo, y el retorno de Nicolás Álvarez, oriundo de Campo Quijano, uno de los protagonistas de la última final de La Liga Argentina junto a San Isidro de San Francisco (Córdoba).

Con estas confirmaciones, Los Infernales mantienen vivo el espíritu que los caracteriza: un plantel con fuerte impronta local que representa con orgullo a la provincia en la dura y exigente competencia nacional.

En su décima temporada en la segunda división –luego de haber jugado una en el Torneo Federal y otra en la Liga Nacional–, Salta Basket se prepara para seguir escribiendo su historia. Con dos títulos en su joven recorrido y un camino sostenido en la élite del básquet argentino, el equipo afrontará un nuevo desafío con la ilusión intacta.

De acuerdo a lo informado por la organización, el torneo de La Liga Argentina dará inicio el 2 de noviembre, con la participación de 32 equipos divididos en Conferencias Norte y Sur, que se enfrentarán todos contra todos en la fase inicial.

Con las Botta puestas para ganar



Salta Basket sigue reforzando su plantel de cara a la temporada 2025/26 de La Liga Argentina y en esta oportunidad confirmó la llegada de Tomás Botta, un base de 25 años con presente y proyección, que promete darle dinamismo y frescura al equipo dirigido por Los Infernales.

Botta viene de competir nada menos que en la Liga Nacional, máxima división, con San Martín de Corrientes, experiencia que le permitió codearse con los mejores. Se formó en Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, jugó el Torneo Federal con Olimpia de Paraná y tuvo una destacada actuación en Colón de Santa Fe durante la 2023/24 de La Liga Argentina, donde promedió 14.19 puntos, 5.33 rebotes y 4.6 asistencias por partido.