22°
28 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Especial

XXV Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis

Jueves, 28 de agosto de 2025 12:37

La Universidad Católica de Salta será anfitriona de la vigésimo quinta edición del Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de agosto de 2025 en el Campus Castañares. Será la primera vez que este evento nacional se realice en la ciudad de Salta. Desde su creación en 1999, el Encuentro convoca a equipos de investigación, cátedras universitarias e instituciones del campo “psi” de todo el país y la región, con el objetivo de promover la investigación histórica, la formación académica y la circulación federal del conocimiento.

El cronograma contempla mesas de trabajos libres, mesas redondas, conversatorios, presentaciones de libros y conferencias, en distintos espacios del Campus Castañares.

Entre las actividades sobresalientes se encuentran:

  • Homenaje a Oscar Oñativia en la jornada inaugural, con la participación del Dr. Hugo Klappenbach (UNSL-CONICET) y el saludo remoto de Ana Cecilia Oñativia.
  • La Mesa de Sociedades de Historia de la Psicología en Iberoamérica, en modalidad virtual sincrónica, con proyección en el Aula Magna.
  • La Conferencia Central a cargo de la Dra. Ana María Jacó-Vilela (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ), referente latinoamericana en historia de la psicología, que se dictará el sábado 30 de agosto a las 12:30 en Aula Magna.

El Encuentro está organizado por la Facultad de Artes y Ciencias de UCASAL, participan, además, la Sociedad Argentina de Historia de la Psicología, equipos universitarios y asociativos del país, y representantes del capítulo de Historia de la Psiquiatría de la Asociación Argentina de Psiquiatras. La convocatoria está dirigida a docentes, investigadores, profesionales y estudiantes, quienes podrán compartir sus trabajos y fortalecer los lazos entre distintas comunidades académicas del país y de Iberoamérica.

https://prensa.ucasal.edu.ar/xxv-encuentro-psi-trib

Más Información: [email protected]


 

