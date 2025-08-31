¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Colapinto respondió a Briatore con su mejor carrera en Alpine y le pegó a Gasly: "Faltó mejor trabajo en equipo"

El argentino se fue con mucha bronca tras su undécimo puesto, a tiro de la zona de puntos. La estrategia en boxes funcionó a la perfección, pero el francés lo 'trabó' en el relanzamiento final.
Domingo, 31 de agosto de 2025 12:28
Solo el tiempo (y los propios protagonistas) sabrán si las declaraciones que lanzó el viernes Flavio Briatore (que luego 'aflojó' el sábado) causaron un efecto inmediato en Franco Colapinto. El argentino le respondió al jefe de Alpine con su mejor carrera en la temporada 2025 de la Fórmula 1arañó los puntos en el Gran Premio de Países Bajos le apuntó a su compañero Pierre Gasly, que en el relanzamiento final lo 'frenó', privándole de pelear metro a metro por quedar dentro del Top Ten.

 

 

 

"Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era muy fácil sumar puntos, estuvimos mal en no haberlo hecho. No había que esforzarse mucho", fue el primer análisis del pilarense, que hasta el momento había terminado en el puesto 13 en Mónaco y Canadá, pero lejos de la ilusión que se generó este domingo por la mañana.

 

Más allá de la decepción que se le nota en el rostro y en el tono de voz a Colapinto, el argentino se fue con muy buenas sensaciones de cara al último tramo de la temporada, que será en las pistas que ya recorrió a bordo del Williams hace un año atrás. "Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, más cómodo", cerró.

