Intensa búsqueda de un joven desaparecido durante la tormenta del sábado en el canal de la Yrigoyen

Continúa la intensa búsqueda de Damián Norberto Acosta, un joven de 34 años que fue visto por última vez durante la fuerte tormenta del sábado, mientras al parecer, realizaba trabajos en el canal de avenida Yrigoyen.

Desde entonces, se llevan a cabo tareas de rastrillaje sobre el río Arenales con el objetivo de dar con su paradero. A la par de los operativos oficiales, familiares y amigos también se han sumado a la búsqueda para intentar hallar al hombre. Es importante destacar que todo el flujo de agua del canal de Yrigoyen va a parar al río Arenales.

Tras 72 horas sin noticias sobre su ubicación, la familia de Acosta decidió organizar una convocatoria para este martes a las 9 de la mañana, con el fin de realizar un nuevo rastrillaje y lograr que las autoridades policiales intensifiquen los esfuerzos en la zona del río Arenales.



