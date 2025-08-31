El posteo de Colapinto tras la gran carrera en Países Bajos: “Carrera divertida”

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, finalizó undécimo en el Gran Premio de Países Bajos, a bordo del Alpine, y compartió sus sensaciones de la carrera con un posteo en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el pilarense publicó una serie de imágenes del fin de semana de la máxima categoría del automovilismo en el circuito de Zandvoort y se lamentó por no haber podido sumar sus primeros puntos en la temporada para la escudería francesa.

“Carrera divertida, una pena irnos sin ningún punto estando tannn cerca. En unos días otra oportunidad… 💪🏼👍🏼”, comenzó la descripción del posteo del corredor albiceleste de 22 años, quien recientemente tuvo el aniversario de su debut en la F1.

Además, envió un mensaje para los miembros de Alpine y su gran labor durante el fin de semana de carrera, que marcó el regreso del deporte tras el receso. “Gracias a mis ingenieros, mecánicos por darlo todo y no bajar los brazos ya van a venir los puntos!! 🫶🏼”, concluyó.