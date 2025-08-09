Copa Argentina en Salta: cuándo arranca la venta de entradas para Atlético Tucumán-Newell's y cuánto salen

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Este miércoles, y después de tres años, Salta vuelve a ser sede de un partido de Copa Argentina: a las 19.30 se enfrentarán Atlético Tucumán y Newell's Old Boys, por los octavos de final de la mencionada competencia. ¿Cuándo salen a la venta las entradas y a qué precio se consiguen? Mirá la nota.

Cabe recordar que el mundialista salteño tiene capacidad para 20.500 personas y si bien no se espera esa cantidad de hinchas, si un gran número de personas, teniendo en cuenta que son dos conjuntos con muchos seguidores.

Se supo que los hinchas decanos irán a la tribuna sur y ocuparán parte de las preferenciales y plateas. Los rosarinos, en tanto, irán a la popular norte y también ocuparán preferencial y platea.

Primero habrá venta de entradas físicas tanto en Rosario como en Tucumán y luego se venderá en la capital salteña.

Se espera un gran número de hinchas de Atlético y también de Newell's.

Venta de entradas para Atlético Tucumán

Lunes 11 y martes 12 de agosto, de 10 a 17, en las boleterías de la Liga Tucumana de Fútbol (avenida Sarmiento 365, Tucumán).

Miércoles 13 de agosto, de 13 a 17, en la boletería Sur del estadio Padre Martearena.

Venta de entradas físicas para Newell's:

Lunes 11 de agosto, de 13 a 20, y martes 12, de 9 a 15, en las boleterías (Puerta 6) del estadio Marcelo Bielsa (Parque Independencia, Rosario, Santa Fe).

Miércoles 13 de agosto, de 13 a 17, en la boletería de Plateas del estadio Padre Martearena.

Los precios de las entradas:

Menores: $25.000.

Populares: $35.000.

Plateas: $50.000.

Las entradas se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo, tarjeta de crédito o débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.