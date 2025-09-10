VIDEO Así fue el momento en el que la adolescente de 14 años disparó en la escuela de Mendoza

Una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela de Mendoza y efectuó, al menos, dos disparos al aire. Ambos instantes fueron captados por personas dentro del establecimiento con celulares. Según señalaron fuentes policiales a Infobae, la alumna ingresó al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio. No se reportaron heridos.



El primero de los videos muestra el interior de un aula colegio Marcelino Blanco del Departamento de La Paz, con alumnos todavía dentro.

La secuencia dura pocos segundos, cuando se escucha el disparo. Una segunda grabación captó el momento de un segundo tiro desde una ventana que da al patio. Se escuchan gritos tras la detonación. “Otro”, señala una mujer.

Un tercer video muestra el ingreso de la Policía de Mendoza. Fuentes del caso indicaron a este medio que negocian con la menor para que deponga su actitud. El colegio fue rápidamente evacuado.

En la situación interviene la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien está en el lugar tratando de convencer a la estudiante para que le entregue el arma.

El inicio del evento también fue registrado en un video que muestra a la menor deambular con el arma en la mano y con la actitud de estar buscando algo o a alguien. Una imagen que provocó conmoción en la comunidad de 12 mil habitantes y que se viralizó rápidamente.

El comunicado del Gobierno de Mendoza

A raíz del grave episodio, el ministerio de Seguridad de Mendoza, a cargo de Mercedes Rus, difundió un informe a la prensa en el que da algunos datos generales de la situación y pide no acercarse al lugar.

“Los ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y Deportes; y de Educación, Cultura, Infancias y DGE solicitamos a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz", indica el comunicado, que agrega que en la situación “debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”, remarca el comunicado.

Y sigue: “El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto”.

“Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, cierra.