Milagro para el mundo: peregrinos del Milagro partieron desde Urcuro rumbo a Salta

En el remoto paraje Urcuro, ubicado en la Puna salteña a pocos kilómetros de San Antonio de los Cobres y de las Salinas Grandes, ya se puso en marcha la columna de peregrinos del Milagro rumbo a la ciudad de Salta. Como cada año, los fieles de esta comunidad caminan para renovar su compromiso de fe con el Señor y la Virgen del Milagro, en una de las manifestaciones religiosas más sentidas de la provincia.

El paraje se encuentra a unos dos kilómetros de la Ruta Nacional 40 (RN 40) y para llegar allí es necesario tomar, en el kilómetro 21 de la Ruta Provincial 38 (RP 38) en dirección a San Antonio de los Cobres, la bifurcación en “Y” hacia la derecha. En el kilómetro 28 se ubica el acceso a Urcuro, donde es preciso cruzar el cauce del río San Antonio de los Cobres para ingresar a la localidad.

Con el paisaje árido y las alturas de la Puna como escenario, los caminantes partieron con banderas, imágenes y cánticos, manteniendo viva una tradición que une a los pueblos del interior con la capital provincial en días previos a la festividad central.