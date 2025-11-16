PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
16 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Turismo
Mundial 2026
Cuidado de la tercera edad
Liga Profesional
Primera Nacional
Cumbia salteña
Liga Profesional
Liga Profesional
Copa Libertadores
Clima en Salta
Turismo
Mundial 2026
Cuidado de la tercera edad
Liga Profesional
Primera Nacional
Cumbia salteña
Liga Profesional
Liga Profesional
Copa Libertadores
Clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Boca vs. Tigre, EN VIVO: el xeneize gana con un gol de Ayrton Costa, seguí el minuto a minuto

El “Xeneize” recibe al “Matador” en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 20:22
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Boca Juniors le está ganando a Tigre 1 a 0 en La Bombonera, por el duelo correspondiente a la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025. 

El xeneize se puso en ventaja con un tanto del defensor Ayrtón Costa, a los 27 minutos del segundo tiempo.

Boca desplegó una sólida estrategia ofensiva que complicó al esquema defensivo que planteó el entrenador Diego Dabove. 

A pesar de la superioridad ofensiva, tanto colectiva como individual, las impreciciones en las oportunidades claras de gol sellaron el 0-0 en el tanteador. Tras esta resolución, Boca se dirigió al vestuario con una importante frustración que intentará revertir en la segunda parte del duelo. 

Partido en desarrollo...

El minuto a minuto de Boca vs. Tigre

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD