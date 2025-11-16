Boca vs. Tigre, EN VIVO: el xeneize gana con un gol de Ayrton Costa, seguí el minuto a minuto

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Boca Juniors le está ganando a Tigre 1 a 0 en La Bombonera, por el duelo correspondiente a la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025.

El xeneize se puso en ventaja con un tanto del defensor Ayrtón Costa, a los 27 minutos del segundo tiempo.

Boca desplegó una sólida estrategia ofensiva que complicó al esquema defensivo que planteó el entrenador Diego Dabove.

A pesar de la superioridad ofensiva, tanto colectiva como individual, las impreciciones en las oportunidades claras de gol sellaron el 0-0 en el tanteador. Tras esta resolución, Boca se dirigió al vestuario con una importante frustración que intentará revertir en la segunda parte del duelo.

Partido en desarrollo...

El minuto a minuto de Boca vs. Tigre