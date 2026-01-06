VIEDO. Los Reyes Magos llevaron ilusión y alegría a los niños de la Fundación H.O.P.e

El Día de Reyes Magos se vivió de manera especial este martes en la Fundación H.O.P.e., donde niños y niñas que se encuentran en tratamiento médico recibieron regalos, compartieron juegos y disfrutaron de una jornada pensada para llevar alivio y alegría en un contexto atravesado por la enfermedad.

Desde temprano, el espacio comenzó a llenarse de familias, música y expectativa. Como estaba previsto, la caravana a bordo del camión de los Bomberos Voluntarios llegó hasta la casa de la fundación -ubicada en Marcelo T. de Alvear 1370- para compartir un momento especial con los chicos alojados allí junto a sus madres.

Foto: Javier Rueda

“Es un Reyes distinto, totalmente diferente, pero con mucha alegría”, expresó Azucena, mamá de Yocelin, una adolescente de 14 años que se encuentra en Salta desde marzo. “Todo es nuevo para nosotros, cosas que no sabía”, contó la mujer, oriunda de Pichanal, mientras observaba a su hija disfrutar del encuentro.

Yocelin no ocultó su entusiasmo al hablar de lo que había pedido en su cartita: “Maquillaje y un oso gigante”, dijo con una sonrisa. Sobre sus preferencias, detalló entre risas: “Máscara de pestañas, rubor y el rollo”. La adolescente llegó a la fundación junto a su madre hace nueve meses, luego de recibir su diagnóstico de osteosarcoma.

Foto: Javier Rueda

En total, son siete niños y sus madres del interior de la provincia quienes están hospedados en el alojamiento, todos ellos atravesando tratamientos complejos lejos de sus hogares. La escena se repitió con cada entrega: abrazos, fotos, bolsas con regalos y miradas ansiosas por descubrir qué habían traído los Reyes.

Cintia, de 9 años, recibió una muñeca de Frozen, específicamente la princesa Ana. Su mamá, Marilina Bustos, acompañó el momento emocionada: “Lo importante es que esté bien, la ilusión”, resumió. Ambas llegaron a Salta luego de que desde el Hospital Garrahan les dieran unos días para pasar las fiestas en su casa, ubicada en Joaquín V. González.

Por los tiempos la pequeña debió recibir uno de sus ciclos de quimioterapia en el Hospital Materno Infantil. “Ahora tenemos que volver a Buenos Aires y completar los ciclos”, explicó, al tiempo que destacó la importancia de estos momentos para sostener el ánimo de los chicos.

La visita de los Melchor, Gaspar y Baltazar formó parte de una movida solidaria que ya lleva años en la ciudad y que incluye el recorrido impulsado por el denominado “4to Rey Mago”, una iniciativa que celebró su décima edición llevando juguetes y sorpresas a cientos de niños, con un trayecto que culmina en distintos puntos de Salta. La movida se nutre de las donaciones realizadas por la comunidad y en esta edición logró recolectar 1000 juguetes y 600 bolsitas de golosinas.

“Lo más lindo es la alegría”, resumió Luli, una de las personas que personificó a los Reyes Magos. “Que los chicos los vean, que sientan esa emoción, es impagable. Recordar la infancia y brindarles esa alegría es lo más lindo que podemos vivir”, expresó.

La Fundación H.O.P.e., organización sin fines de lucro que acompaña a niños y jóvenes con enfermedades hemato-oncológicas malignas y benignas, volvió a convertirse en escenario de una jornada donde la enfermedad quedó en segundo plano.