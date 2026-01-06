Cristina Kirchner agradeció la atención del Sanatorio Otamendi

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que recibió el alta médica el pasado sábado 3 de enero y ya se encuentra en su domicilio de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con prisión domiciliaria. A través de sus redes sociales, la exmandataria expresó su gratitud hacia el equipo médico que la asistió durante su reciente intervención quirúrgica.

Kirchner resaltó que el período posterior a la cirugía no fue sencillo. En su mensaje, agradeció "el profesionalismo y la calidad humana" de los médicos y enfermeras del Otamendi, quienes la acompañaron en lo que describió como un "largo y dificultoso proceso de recuperación posterior".

Agradecimiento a sus seguidores

La líder de Unión por la Patria también dedicó un párrafo a las muestras de afecto recibidas durante su estadía en el centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires:

Muestras de cariño: "Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación".

Con este mensaje, la expresidenta llevó tranquilidad sobre su estado de salud actual mientras continúa con su rehabilitación en su residencia particular tras los días de internación que comenzaron la semana pasada.

¿Qué es el Sanatorio Otamendi y por qué lo eligen los mandatarios?

El Sanatorio Otamendi y Miroli es una de las instituciones de salud privada de mayor prestigio en Argentina, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Es reconocido por su tecnología de alta complejidad y su nivel de hotelería, lo que lo convierte en el lugar de preferencia para intervenciones quirúrgicas y partos de las principales figuras políticas del país, incluyendo a presidentes y expresidentes de diversas extracciones partidarias.