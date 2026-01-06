PUBLICIDAD

Policiales

Alerta por estafas en comercios del Valle de Lerma

Un hombre estafó a una carnicería de Rosario de Lerma con comprobantes de transferencias falsas por casi $100 mil. La maniobra se repitió en Cerrillos.
Martes, 06 de enero de 2026 01:27
Un estafador utilizó comprobantes de transferencias falsas para llevarse mercadería por casi $100 mil en una carnicería céntrica de Rosario de Lerma.

No fue un hecho aislado. Ocurrió el martes pasado en Rosario de Lerma y volvió a repetirse en los primeros días de este año en un comercio de Cerrillos. Desde otros negocios advirtieron que el sujeto sigue activo. La modalidad es idéntica, el procedimiento calcado y, según confirmaron los propios damnificados tras revisar sus cámaras de seguridad, el sujeto sería el mismo.

El último episodio tuvo lugar en la carnicería J&M, ubicada sobre calle Tedín, en pleno centro de Rosario de Lerma. Allí, un hombre realizó una compra cercana a los 100 mil pesos y aseguró haber abonado el total mediante una transferencia bancaria. Para respaldar su versión, exhibió desde su celular un supuesto comprobante de pago.

Confiando en la operación, como ocurre a diario en cientos de pequeños comercios, el empleado entregó la mercadería. Pero horas más tarde, al revisar los movimientos de la cuenta, los propietarios constataron lo impensado: el dinero nunca ingresó. El comprobante era falso.

"Nos tocó a nosotros. Confiamos como lo hacemos todos los días con cada cliente. Jamás pensamos que nos iba a pasar", expresaron con indignación desde el emprendimiento familiar, que decidió hacer público el caso para advertir a otros comerciantes.

La preocupación crece porque no se trata de un hecho aislado. El pasado sábado alrededor de las ocho de la noche, otra conocida carnicería de Cerrillos fue víctima de la misma maniobra, reforzando la sospecha de que el estafador continúa operando en la zona, aprovechando la buena fe y la rapidez en la atención de los pequeños negocios.

Desde los comercios afectados remarcaron que este tipo de estafas se repite con alarmante frecuencia, siempre bajo el mismo esquema: compras importantes, comprobantes digitales falsos y una huida silenciosa antes de que el engaño sea descubierto. Los videos y fotos del sujeto se siguen viralizando en redes, pero los comerciantes siguen cayendo.

Finalmente, solicitaron máxima precaución al momento de aceptar pagos electrónicos y recomendaron verificar siempre que el dinero esté efectivamente acreditado antes de entregar la mercadería. La maniobra vuelve a poner en evidencia una vulnerabilidad creciente en los comercios barriales frente al avance de los pagos digitales, mientras la advertencia se replica entre comerciantes: sin acreditación confirmada, no hay entrega.

 

