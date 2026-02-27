Títulos truchos en la docencia: “Está en juego la confianza en todo el sistema”, advirtió Alejandro Williams Becker

En el inicio del ciclo lectivo, el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, se refirió a la situación que atraviesa el sistema educativo en torno a las investigaciones por títulos docentes presuntamente irregulares y puso el foco en la necesidad de garantizar transparencia.

“Tenemos que garantizar que cada docente que esté frente al aula tenga la formación correspondiente. Eso es clave para sostener la calidad educativa”, afirmó el funcionario.

Williams Becker remarcó que el problema no solo impacta en los casos individuales, sino en la confianza general del sistema. “Cuando hay dudas sobre la validez de un título, no solo se pone en discusión a una persona, sino al sistema en su conjunto”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que desde el Ministerio se trabaja en reforzar los mecanismos de control y validación de credenciales docentes. “Esto requiere controles más rigurosos y también un trabajo articulado con las instituciones que emiten los títulos”, señaló.

Al referirse a las investigaciones en curso, el funcionario fue prudente y evitó adelantar definiciones: “Hay cuestiones que están bajo análisis y que requieren un abordaje jurídico adecuado antes de avanzar con decisiones concretas”.

Sin embargo, dejó en claro que el eje está puesto en garantizar el derecho a la educación. “El foco tiene que estar en asegurar condiciones adecuadas para el aprendizaje, y eso incluye contar con docentes formados y con títulos válidos”, finalizó.

Una causa que expone una maniobra masiva

En paralelo a estas definiciones, la investigación judicial avanzó con la imputación de 53 docentes que habrían presentado certificados apócrifos para incrementar su puntaje en concursos y procesos de designación de cargos en el Ministerio de Educación de Salta.

La causa es llevada adelante por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien además imputó a dos mujeres por falsificación de instrumento privado, fraude a la administración pública y asociación ilícita.

El caso se originó el 17 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia del propio Ministerio, luego de que una auditoría interna detectara irregularidades en los procesos de valoración docente.

Los datos revelan la magnitud de la maniobra: sobre 292 unidades educativas auditadas, se detectaron 291 inscripciones con documentación irregular, 286 registros adulterados y al menos 237 docentes involucrados.

Además, la investigación determinó que 53 docentes lograron mejorar su orden de mérito y que al menos 9 accedieron a horas cátedra mediante documentación falsa.

Cómo funcionaba el mecanismo

De acuerdo a la pesquisa, los docentes eran captados a través de redes sociales, principalmente Facebook, mediante perfiles como “Cursos Educar” o el alias “Ana Guzmán”.

Allí se ofrecían diplomaturas con puntaje docente supuestamente avaladas por instituciones reales. Tras pagos que iban desde los $95.000 hasta los $360.000, los interesados recibían certificados digitales con firmas y sellos escaneados.

El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que muchos de los registros eran inexistentes, estaban duplicados o no figuraban en bases oficiales.

A partir de pericias sobre mensajes, correos electrónicos y movimientos bancarios, se logró identificar una estructura organizada con distintos roles: captación de docentes, atención de consultas y administración de los pagos.

Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos indicaron que la investigación continúa y no se descarta que surjan nuevos implicados.

El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles y revisar los procesos dentro del sistema educativo, en un contexto donde la transparencia y la idoneidad docente resultan claves para garantizar la calidad de la enseñanza.