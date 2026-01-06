Conductores tendrán un año de plazo para renovar la licencia

Se anunció un cambio central en el sistema de licencias de conducir que impacta de manera directa en miles de automovilistas: desde ahora, quienes tengan el carnet vencido contarán con un plazo de hasta un año para renovarlo sin necesidad de rendir nuevamente los exámenes teórico y práctico.

La medida fue confirmada por Matías Assenatto, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, durante una entrevista en Radio Salta, donde explicó que la decisión ya cuenta con resolución y está vigente desde ayer. "Antes el plazo era de 90 días. A partir de ahora se extiende a 360 días. Es decir, las personas tienen un año para renovar su licencia vencida sin rendir los exámenes", señaló el funcionario municipal.

Assenatto aclaró, no obstante, un punto clave: la licencia vencida no habilita a circular. "Desde el momento en que vence, ya no se puede manejar. Eso es importante dejarlo claro. Lo que se amplía es el plazo para renovarla sin volver a rendir", remarcó.

Además, el cambio incluye otra modificación relevante: ya no será obligatorio denunciar el cambio de domicilio dentro de los 90 días, una exigencia que antes podía derivar en la pérdida del beneficio de renovación directa. "Esa exigencia se eliminó. La licencia se va a vencer cuando corresponda y en ese momento se podrá renovar normalmente", explicó.

Fotomultas

Consultado sobre las cámaras de control de velocidad en Circunvalación Oeste, Assenatto aclaró que se trata de un contrato heredado de la gestión anterior, pero que fue reorientado. "No se colocaron para cazar infractores escondidos. Están señalizadas, visibles y en zonas donde los vecinos nos pedían mayor control", sostuvo. Actualmente las cámaras ya están instaladas y se avanza con la cartelería y el proceso de homologación. "Van a comenzar a funcionar en los próximos meses, todavía no hay una fecha exacta", adelantó.

Escuela de manejo

El funcionario destacó el inicio del año lectivo de la Escuela de Manejo Municipal, con 12 comisiones de 200 alumnos que ya comenzaron la etapa teórica. "Los que aprueben van a pasar a las clases prácticas en el Centro de Convenciones. Vamos a anunciar nuevas convocatorias a medida que avancemos", explicó.