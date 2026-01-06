Lionel Messi contó por qué no jugó en River y habló de su historia con Antonela en Luzu TV

Lionel Messi protagonizó una de las entrevistas más personales de los últimos años en el canal de streaming Luzu TV, donde conversó con Diego Leuco y Nicolás Occhiato y dejó al descubierto facetas íntimas de su vida personal, familiar y futbolística.

Durante la charla, Messi repasó su historia de amor con Antonela Roccuzzo, desde los primeros contactos hasta el momento en que entendió que ella sería su compañera de vida. “Yo sabía que en el momento que caía a Rosario no me podía mandar ninguna y ahí pensé: ‘es la mujer de mi vida’”, contó. Y agregó que, en aquellos años, el vínculo se sostenía a la distancia: “Chateábamos más, habíamos mandado más emails. Llamar era muy difícil porque era carísimo”.

Messi reconoció que nunca hubo una propuesta formal de noviazgo. “Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia, en esa época ya no”, recordó entre risas, al explicar que la relación se fue dando de manera natural.

El capitán argentino también habló de su personalidad reservada y de las diferencias con Antonela. “Ella es más demostrativa que yo”, admitió, y reveló una charla íntima que marcó un cambio en la pareja: “Hasta que un día le dije: ‘Ya no sos como antes’”. Sobre sí mismo, fue directo: “Soy más raro que la mierda. Me rompe las bolas eso de mandar mensajes”.

En el plano futbolístico, Messi aclaró uno de los grandes mitos de su carrera: su frustrado paso por River Plate. Contó que fue a probarse por su cuenta y que el club aceptó hacerse cargo del tratamiento médico, pero no pudo resolver su situación contractual. “River me dijo que quería que me quede, que se iba a hacer cargo del tratamiento, pero que con el pase no podía hacer nada. Tenés que ir vos a sacarlo a Newell's Old Boys… y cuando fui no me lo dieron y se cortó todo”, explicó. “Después apareció el Barcelona, que no estaba en los planes de nadie”, agregó.

Otro de los momentos destacados fue el recuerdo de su encuentro con Charly García. “Fue algo muy loco, inexplicable lo que sentí al verlo. Tiene una energía especial, una magia. Me encandiló su presencia”, relató sobre aquel cruce en el estadio Monumental.

Ya en un tono más distendido, Messi habló de sus gustos personales y confesó su bebida favorita: “Me gusta el vino… sino, la misma de siempre, vino con Sprite para que pegue rápido. Es lindo con el calor”, dijo entre risas, evocando celebraciones de su etapa en el Barcelona.

La entrevista fue celebrada en redes por mostrar a Messi lejos del personaje público y más cerca del hombre cotidiano, en un registro poco habitual para una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.