Milei homenajeó a San Martín en un acto express en la Plaza San Martín

Sin discurso y en un acto que duró solo 14 minutos, el presidente Javier Milei colocó este miércoles una ofrenda floral en el monumento al Libertador ubicado en la Plaza San Martín, en Retiro, en homenaje a José de San Martín, en el marco del acto por el 248° aniversario del natalicio del prócer.

El mandatario apareció a las 11 y evitó el contacto con los presentes. Tras arribar en el auto oficial, participó el saludo de rigor a a cargo del Regimiento de Granaderos, siguió con la entonación del Himno Nacional y terminó con la ofrenda. Todo en un lapso de solo 14 minutos.

Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Hace semanas, al participar de un nuevo aniversario del acto en conmemoración al 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, Milei había repartido elogios al prócer: “La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución que rompió con un pasado de opresión y permitió que las Provincias Unidas se pusieran de pie por primera vez en su historia, iniciando un camino que las llevó a convertirse en una nación que sería potencia”, sostuvo.

En la previa a la inauguración de la Asamblea Legislativa, el mandatario prepara además el discurso que dará el próximo domingo a las 21 desde la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.