PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
25 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Iluminación
aniversario de san martín
siniestro vial en las lajitas
El Tunal
La Libertad Avanza
Salud
Caso Fernando Báez sosa
Javier Milei
Iluminación
aniversario de san martín
siniestro vial en las lajitas
El Tunal
La Libertad Avanza
Salud
Caso Fernando Báez sosa
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Milei homenajeó a San Martín en un acto express en la Plaza San Martín

El Presidente estuvo en el barrio de Retiro en el homenaje por el 248° aniversario del natalicio del prócer.
Miércoles, 25 de febrero de 2026 18:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Sin discurso y en un acto que duró solo 14 minutos, el presidente Javier Milei colocó este miércoles una ofrenda floral en el monumento al Libertador ubicado en la Plaza San Martín, en Retiro, en homenaje a José de San Martín, en el marco del acto por el 248° aniversario del natalicio del prócer.

Notas Relacionadas

El mandatario apareció a las 11 y evitó el contacto con los presentes. Tras arribar en el auto oficial, participó el saludo de rigor a a cargo del Regimiento de Granaderos, siguió con la entonación del Himno Nacional y terminó con la ofrenda. Todo en un lapso de solo 14 minutos.

Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Hace semanas, al participar de un nuevo aniversario del acto en conmemoración al 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, Milei había repartido elogios al prócer: “La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución que rompió con un pasado de opresión y permitió que las Provincias Unidas se pusieran de pie por primera vez en su historia, iniciando un camino que las llevó a convertirse en una nación que sería potencia”, sostuvo.

 En la previa a la inauguración de la Asamblea Legislativa, el mandatario prepara además el discurso que dará el próximo domingo a las 21 desde la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD