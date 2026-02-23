Mirtha Legrand cumple 99 años y mantiene su sentido de humor: “Si veo a Milei, le preguntaría quién lo invitó”

En su celebración por los 99 años, Mirtha Legrand volvió a demostrar que el humor le sigue sobrando: al ser consultada qué haría si se cruzara con el presidente Javier Milei en el festejo, respondió sin dudar: “Si veo a Milei en mi cumpleaños le preguntaría quién lo invitó”, frase que provocó risas en el aire y se viralizó en redes.

La ocurrencia fue en declaraciones con Pablo Duggan en Radio 10, mientras ultimaba detalles del encuentro que reunirá a decenas de invitados en la casa de su hija. La diva adelantó que, fiel a su estilo, usará dos vestidos durante la noche y que espera una jornada extensa, tras un día cargado de saludos y llamados telefónicos.

Horas antes también habló con Ángel de Brito en su programa de streaming, donde afirmó que se siente con energía y agradecida por el cariño recibido: “Llegué a los 99 y no me di cuenta. Tengo energía y estoy bien”, señaló, y agregó que su médico la considera una mujer sana.

En ese diálogo confirmó además que serán alrededor de 74 invitados en el festejo, aunque aclaró que Susana Giménez no podrá asistir porque sigue en España. Con su clásica espontaneidad, Mirtha volvió a generar eco público incluso antes de soplar las velitas.