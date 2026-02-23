PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
23 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Torneo Apertura
Boca en Salta
Especial
Boca en Salta
Mirtha Legrand
Boca en Salta
Torneo Apertura
Boca en Salta
Especial
Boca en Salta
Mirtha Legrand
Boca en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1390.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Mirtha Legrand cumple 99 años y mantiene su sentido de humor: “Si veo a Milei, le preguntaría quién lo invitó”

La diva festejaba este lunes a la noche y adelantó que, fiel a su estilo, iba a usar dos vestidos y que espera una jornada extensa, tras un día cargado de saludos y llamados telefónicos.
Lunes, 23 de febrero de 2026 19:56
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En su celebración por los 99 años, Mirtha Legrand volvió a demostrar que el humor le sigue sobrando: al ser consultada qué haría si se cruzara con el presidente Javier Milei en el festejo, respondió sin dudar: “Si veo a Milei en mi cumpleaños le preguntaría quién lo invitó”, frase que provocó risas en el aire y se viralizó en redes.

La ocurrencia fue en declaraciones con Pablo Duggan en Radio 10, mientras ultimaba detalles del encuentro que reunirá a decenas de invitados en la casa de su hija. La diva adelantó que, fiel a su estilo, usará dos vestidos durante la noche y que espera una jornada extensa, tras un día cargado de saludos y llamados telefónicos.

Horas antes también habló con Ángel de Brito en su programa de streaming, donde afirmó que se siente con energía y agradecida por el cariño recibido: “Llegué a los 99 y no me di cuenta. Tengo energía y estoy bien”, señaló, y agregó que su médico la considera una mujer sana.

En ese diálogo confirmó además que serán alrededor de 74 invitados en el festejo, aunque aclaró que Susana Giménez no podrá asistir porque sigue en España. Con su clásica espontaneidad, Mirtha volvió a generar eco público incluso antes de soplar las velitas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD