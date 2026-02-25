Escándalo: en una entrevista, un empresario de neumáticos que admitió que robaba con los precios

Las polémicas declaraciones de un empresario del rubro neumáticos se viralizaron luego de que admitiera públicamente que durante años se aplicaron márgenes de rentabilidad excesivos en el precio de las cubiertas. Se trata de Roberto Méndez, CEO de Neumen, quien reconoció en una entrevista que el sector llegó a trabajar con sobreprecios muy por encima de los estándares habituales.

“Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, afirmó el directivo, en declaraciones periodísticas que rápidamente generaron repercusión.

Una empresa con cuatro décadas en el mercado

Neumen nació en febrero de 1986 con un local en Avellaneda, luego de que Méndez -quien había trabajado a fines de los años 70 y principios de los 80 como vendedor en Cincotta, dedicada a la reconstrucción de neumáticos- decidiera emprender por su cuenta junto a un equipo de cinco vendedores.

Con el paso de los años, la firma se consolidó como distribuidora de marcas líderes como Pirelli, además de comercializar amortiguadores Monroe y Fric-Rot, lubricantes TotalEnergies, baterías Mateo y filtros MANN. En 1995 alcanzó las 20 sucursales, en 2004 obtuvo la certificación de calidad ISO 9001 y en 2009 desembarcó en Córdoba.

Actualmente cuenta con más de 40 puntos de venta en el AMBA y ciudades como Tandil, Mar del Plata, Junín, Necochea, Córdoba, Salta y Tucumán. Emplea a más de 500 personas y atiende a un promedio de 15.000 clientes mensuales.

Rentabilidad y respaldo al Gobierno

Tras reconocer los altos márgenes aplicados en el pasado -que, según detalló, llegaron al 60 y 70%-, Méndez sostuvo que la actual política económica apunta a una “rentabilidad normal”, que ubicó en torno al 20%.

En ese marco, elogió la gestión del presidente Javier Milei y valoró declaraciones del ministro Federico Sturzenegger sobre la necesidad de que las empresas ajusten sus márgenes.

Las declaraciones del empresario motivaron una reacción del propio Milei, quien en su cuenta de X apuntó contra “los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, en un mensaje que fue interpretado como una crítica al comportamiento histórico de parte del empresariado.

Un sector en tensión

El episodio se produce en un contexto delicado para la industria del neumático. Días atrás, la empresa Fate anunció el cierre definitivo de su planta de Virreyes y el despido de 920 trabajadores, profundizando la incertidumbre en el sector.

Las declaraciones de Méndez reavivaron la discusión sobre la formación de precios en la Argentina y el impacto que las políticas económicas pueden tener tanto en la rentabilidad empresaria como en el empleo y el consumo.