VIDEO. Bronca de los vecinos de La Caldera por las inundaciones y falta de obras

Son seis los barrios de la zona sur de La Caldera que quedan totalmente aislados cuando se producen las crecidas de los ríos y arroyos de la zona, lo que es frecuente en época estival. Y esta vez ocurrió de nuevo. Y ante esta situación, los vecinos salieron a reclamar obras urgente para evitar que sus casas se inunden y pierdan todo, al tiempo que quedan incomunicados. La gente apuntó de lleno al intendente de La Caldera Diego Sumbay y lo acusó de ser uno de los responsables de la situación crítica que están viviendo.

El sábado una camioneta fue arrastrada por el río Guaranguay. No hubo consecuencias lamentables, pero todos en esa zona saben que en cualquier momento puede suceder una tragedia. Hablamos de arroyos y ríos con caudal de rápido crecimiento, como así también sucede con la bajante.

El río que transporta todo el caudal es el homónimo de la localidad "La Caldera", y es realmente peligroso ya que amenaza buena parte del año a las numerosas nuevas urbanizaciones de la localidad, consideradas verdaderos "puntos críticos". Las mismas están fuera del ejido urbano que podría llamarse "histórico" de La Caldera, y se han convertido en un problemas a resolver. Las soluciones tendrán que venir indefectiblemente de las obras públicas.

Este fin de semana, las calles estuvieron intransitables, casas inundadas y seis barrios quedaron aislados por más de 2 días. Nadie pudo entrar ni salir. El debate es entonces a quién le corresponde dar las soluciones en una zona crítica donde hay loteos municipales, ríos provinciales y una ruta nacional.

Badén por puente

Los vecinos señalaron que la Provincia construyó un badén en donde debían hacer un puente. Se trata de una obra que costó 120 millones de pesos por debajo del lecho del arroyo Guaranguay. Es un río que está casi todo el año seco, pero que cuando crece forma una barrera insuperable para todos los barrios del sur caldereño. La obra tiene el cartel de la Provincia con expediente 366-16303/25, un plazo de 60 días corridos y como contratista, figura la Municipalidad de La Caldera. Para los vecinos del sur "el badén no es la solución"; mucho menos por esa cantidad de millones de pesos.

Foto: Javier Rueda

Las obras que quedan pendientes son las defensas en la zona de barrio Santiago Apóstol y El Nogalar 4 cuyo convenio de ejecución se firmó, por segunda vez, en octubre de 2024 de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial oportunamente. También quedan pendientes las obras publicadas en el Boletín N° 21314, el día 19 de Septiembre de 2022. El documento dice que las obras son: "encauce en el arroyo Guaranguay, terraplén en el río La Caldera y la descolmatación del puente de ingreso a la localidad, comprendiendo 3 (tres) nuevos ítems: 1) Excavación a máquina, a cielo abierto, para encauzamiento; 2) Terraplenado y encauzamiento, con transporte parcial de material pétreo extraído y 3) Encauzamiento tipo batea del puente río La Caldera, con retroexcavadora tipo 320". Se destinaron por ese año más de 17 millones de pesos.

Más allá de lo que hay que hacer, los caldereños ya no duermen tranquilos por la falta de compromiso de las autoridades.

Muchos loteos

Las imágenes en video y fotografías que se ofrecen en la web de El Tribuno, más los testimonios de los vecinos, hacen evidente la falta de obras. Del lado del intendente Diego Sumbay, fuentes municipales aseguran que "esos loteos son irregulares". Y seguramente es así, pero hay que decir que El Nogalar 1, 2, 3 y 4 son loteos municipales. Los otros son emprendimientos privados y el Potreros de La Caldera es un barrio cerrado. Este último muy cerca del río. Según Sumbay, las propiedades de esos barrios "no pagan impuestos municipales". Para el jefe comunal, los emprendimientos privados le piden al Estado asistencia. Eso es verdad, pero alguien tiene que solucionar este problema de los vecinos.