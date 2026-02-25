Escondía 80 kilos de carne bajo la ropa en una carnicería frente a la plaza de El Tala

En el marco de controles habituales, la División Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera, dependiente de la Policía de la Provincia de Salta, realizó un procedimiento en una reconocida carnicería ubicada frente a la plaza central de la localidad de El Tala.

Durante la inspección, los efectivos detectaron a un empleado del comercio ocultando fuera de la cámara frigorífica una pierna de origen vacuno y un costillar de carne porcina, con un peso total de 80 kilos. Según se informó, los cortes no contaban con la documentación correspondiente que acreditara su origen y procedencia. La situación se agravó al constatar que la carne estaba escondida bajo prendas de vestir.

El trabajador manifestó que no poseía remito y no pudo justificar la tenencia de los productos, circunstancia que también fue reconocida por el propietario del local. Tras la consulta con las autoridades judiciales competentes, se dispuso el secuestro, desnaturalización y decomiso de la totalidad de la mercadería en presencia del dueño y testigos civiles.

Por el hecho se labraron actuaciones por infracción al artículo 201 del Código Penal Argentino. Desde la fuerza señalaron que el comerciante sería reincidente en este tipo de conductas y que, pese a los reiterados controles sanitarios, persistiría en su accionar.

La investigación continúa para determinar el origen y la procedencia de la carne incautada.