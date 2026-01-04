VIDEOS: alerta en La Caldera por crecidas y deslizamientos tras las lluvias

Las lluvias registradas en las últimas horas en la zona alta encendieron alertas en La Caldera, donde se reportaron crecidas de cauces, deslizamientos y sectores con circulación reducida, especialmente sobre la Ruta Nacional 9, en el tramo de la cornisa.

Desde la Municipalidad informaron que, debido al aumento del caudal del río La Caldera y de arroyos de la región, se recomienda no cruzar cursos de agua crecidos y circular con extrema precaución en zonas de escurrimiento y caminos de montaña.

Según el primer relevamiento oficial, en la zona norte y el camping Quitilipi no se registraron desbordes, al igual que en Santa Mónica, el Balcón de Getsemaní y el área céntrica. En tanto, la zona de Costanera hasta barrio Santiago Apóstol se mantiene sin desborde.

Distinta es la situación en el sector de Nogalar 4 y lote Potrero, donde se detectaron áreas afectadas por el agua, aunque sin riesgo para personas. Además, en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 1618, se reportó media calzada habilitada debido a un deslizamiento.

Las autoridades locales indicaron que personal municipal y policial continúa relevando los puntos críticos y que maquinaria municipal se encuentra preparada para intervenir ante cualquier inconveniente. También se pidió evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan estas condiciones meteorológicas.

Ante cualquier emergencia, se recuerda a la población comunicarse al 911 y seguir únicamente la información oficial.