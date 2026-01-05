PUBLICIDAD

5 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Transporte de pasajeros
Inseguridad en Salta
Tragedia en el Aconcagua
Asfixia por inmersión
La caída de Maduro
La Caldera
encuentran cuerpo
Salud Pública en Salta
Rutas Nacionales
Municipios

VIDEOS: vecinos de La Caldera inundados piden ayuda y colaboración

Los vecinos de los barrio El Nogalar y El Durazno se encuentran aislados y varias viviendas ya están inundadas. Pide máquinas para levantar defensas y que el río no entre en sus casas. 

Carina Costello
Lunes, 05 de enero de 2026 10:18
Se encuentran a tan solo 25 km de la ciudad de Salta, pero desde la llegada del Año Nuevo, los vecinos de La Caldera viven en vilo. 

Las fuertes lluvias y tormentas de los últimos días, afectaron los caminos de ingreso y salida del pueblo pero quienes peor la están pasando son los vecinos de los loteos El Durazno y El Nogalar. 

 

 

En diálogo con El Tribuno, el periodista Daniel Colque, de La Caldera Informa 2.0 recordó que estos barrios tienen más de 20 años de existencia. "El barrio El Durazno, tiene ya 30 etapas, mientras que El Nogalar unas 20. Son barrios municipales. Son loteos que se realizaron desde la municipalidad y lamentablemente no se realizaron los trabajos de defensa y contención del río. Por eso es que pasan estas desgracias", expresó Colque, que tiene contacto directo con los afectados.

 

 

Durante la jornada de ayer, los vecinos contaron con el apoyo de las máquinas de Agua del Norte que realizaron un bloque de algunas partes del río, para evitar que el agua siga inundando las viviendas. Anoche se esperaba la llegad de las máquinas de la municipalidad para realizar bloqueos del agua a las viviendas y además ayudar a los vecinos a salir de los barrios que se encuentran aislados, pero eso no se había logrado concretar hasta las 10 de hoy. 

 

