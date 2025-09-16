PUBLICIDAD

Charlie Kirk
San Lorenzo
Especial
El clima en Salta
Crimen de Jimena Salas
Dólar en Salta
Copa Libertadores
Murió robert redford
Narcotráfico
Javier Milei y Karina Milei
Deportes

Vélez vs. Racing EN VIVO, minuto a minuto: la academia gana por Maravilla Martínez y el fortín juega con uno menos

Lisandro Magallán fue expulsado cuando el local jugaba mejor, a los 43 minutos del primer tiempo. A los 8' del complemento Adrián "Maravilla" Martínez puso en ventaja a la visita.
Martes, 16 de septiembre de 2025 19:09
Vélez y Racing ya se enfrentan en Liniers en el marco del partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Por ahora empatan 0 a 0 y el local jugaba mejor pero a los 43 minutos del primer tiempo fue expulsado Lisandro Magallán.

El encuentro se disputa en el estadio José Amalfitani desde las 19, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y su compatriota Rodolpho Toski en el VAR, mientras que la transmisión está a cargo de FOX Sports.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto empató 0-0 con Huracán, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. Con algunos suplentes desde el arranque, Vélez se llevó un punto de Parque de los Patricios y quedó tercero en el Grupo B, a tres unidades del líder River.

 

 

