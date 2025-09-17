Los partidos que le quedan a Messi y al Inter Miami para clasificar a los playoffs de la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi volvió al triunfo al superar a Seattle Sounders en el Chase Stadium, de esta forma sigue sumando de a tres en el marco de los últimos partidos antes del comienzo de los playoffs,

Con esta victoria, las “Garzas” alcanzaron los 49 puntos en 27 partidos y se ubican en la quinta posición de la Conferencia Este, con tres partidos menos que los líderes de la zona. Esto les da margen para soñar con escalar posiciones en la recta final del calendario.

El panorama para Inter Miami es alentador ya que todavía debe disputar siete partidos en la fase regular, cuatro de ellos en condición de local. Los rivales son DC United, New York City, Toronto, Chicago Fire, New England, Atlanta United y Nashville en donde las “Garzas” deberán ir en busca de asegurar un boleto directo a los playoffs y soñar con el liderazgo en la MLS.

El próximo duelo será el sábado 20 de septiembre ante DC United en Miami, en un partido que puede darle continuidad al envión anímico tras este triunfo. Con Messi como figura y un equipo cada vez más sólido, Inter Miami encara el tramo final de la temporada regular con la ilusión de llegar a los playoffs en su mejor momento.

Los partidos que le quedan al Inter Miami

20 de septiembre vs. DC United de local

de local 24 de septiembre vs. New York City de visitante

de visitante 27 de septiembre vs. Toronto de visitante

de visitante 30 de septiembre vs. Chicago Fire de local

de local 4 de octubre vs. New England de local

de local 11 de octubre vs. Atlanta United de local

de local 18 de octubre vs. Nashville de visitante

Messi: asistencia, gol y victoria

El Inter Miami derrotó a Seattle Sounders por 3 a 1 al término del partido que disputaron el martes, en el Chase Stadium, por la vigesimoséptima fecha de la Major League Soccer, la máxima categoría del fútbol estadounidense.

Los goles del local fueron convertidos por el defensor Jordi Alba, a los 11 minutos de la primera parte, el astro argentino Lionel Messi en 40 minutos y el lateral Ian Fray, a los seis minutos del complemento, mientras que para la visita descontó el volante Obed Vargas, en 23 minutos.

Con el triunfo, el elenco dirigido por Javier Mascherano alcanzó la quinta posición de la conferencia este, con 49 puntos, mientras que Seattle es cuarto en la zona oeste, con cuatro unidades menos.

En la próxima fecha, las “Garzas” deberán recibir al DC United el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:30 horas (horario argentino), mientras que la visita jugará contra Austin FC, el domingo 21 a las 20:00 horas, como visitante.