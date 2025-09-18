¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elecciones 2025
NARCOTEST
Clima en Salta
Escándalo de los audios
Metán
Copa Libertadores
Accidentes de tránsito
Policiales

VIDEO. Luego de un choque en moto, se levantó del suelo y agredió a la conductora

Las cámaras del 911 captaron el accidente en la intersección de las calles Ituzaingó y Tucumán, en el centro de Salta. Uno de los jóvenes arrollados terminó demorado.
Jueves, 18 de septiembre de 2025 22:06
Un violento incidente de tránsito quedó registrado por las cámaras del 911 en el centro de la ciudad de Salta, que terminó con una violenta reacción y un detenido.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Ituzaingó y Tucumán el pasado 23 de agosto, cerca de las 11 de la mañana. El video muestra el momento exacto en que una motocicleta impacta contra un automóvil que circulaba por la zona, generando una situación que fue más allá del siniestro vial.

 

Según las imágenes, el motociclista que transitaba por la derecha tenía prioridad de paso, aunque el vehículo no alcanzó a detenerse a tiempo y terminó colisionando.

La escena, sin embargo, tomó un giro inesperado: uno de los damnificados reaccionó con furia e intentó agredir físicamente a la conductora del automóvil, que permanecía en el interior del rodado.

El intento de agresión fue rápidamente advertido gracias a las cámaras de seguridad, lo que permitió que personal policial interviniera de inmediato para evitar que la situación escalara.

Ante la tensión, la mujer habría llamado a un conocido, quien minutos después arribó al lugar en otra motocicleta, circulando en contramano. Al llegar, increpó al agresor y lo enfrentó en plena calle, lo que sumó más confusión a la situación. Personal policial pidió refuerzos y minutos después arribó otro patrullero y tres efectivos de la división motorizada.

Gracias a las cámaras de seguridad y al rápido arribo de la policía, el motociclista violento fue finalmente demorado y trasladado en un patrullero.

 

 

 

 

 

