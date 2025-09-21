¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

Cristina Kirchner contó cómo conoció a Esmeralda Mitre y sorprendió

Tras el encuentro en San José 1111, la expresidenta agradeció un regalo especial que le hizo la empresaria y actriz.
Domingo, 21 de septiembre de 2025 20:34
Luego de que la actriz y empresaria Esmeralda Mitre sorprendiera al público al compartir en sus redes sociales detalles de una visita a la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la líder del PJ dio algunos detalles del encuentro y le respondió con un agradecimiento. 

Mitre publicó en su cuenta de Instagram (@esmeraldamitreok) una foto junto a un cartel con la leyenda "Cristina Inocente", junto a un extenso mensaje.

 

 

Este domingo, en tanto, la exmandataria compartió una serie de fotos en una publicación en la que destacó a Mitre. “En el año 2023 conocí y compartí una cena con Esmeralda Mitre en la casa de un amigo en común. No nos habíamos vuelto a ver desde entonces, pero hace unos días 

“Definitivamente es una persona que me cae muy bien. Es obvio que venimos de historias personales y políticas absolutamente diferentes, pero es una mujer muy valerosa con la que me une una misma pasión: La Lucha por La Verdad”, reveló Crisitna.

La expresidenta reveló que la empresaria le regaló libro que su padre le había obsequiado a ella. “Gracias Esmeralda, no solo por el gesto sino también por tus palabras”, cerró.

