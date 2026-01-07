PUBLICIDAD

Foro de Davos
Violencia en Salta
Banco Central
Brasil
entrevista
La construcción en Salta
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Actividad automotriz
Las lajitas
Policiales

Asaltaron a Nicolás Wiñazki, de TN

Escaparon con dinero, pero le devolvieron su celular.
Miércoles, 07 de enero de 2026 00:36
El periodista Nicolás Wiñazki vivió un momento de máxima tensión en el partido bonaerense de Hurlingham. Dos delincuentes, armados y encapuchados, lo sorprendieron y lo asaltaron mientras esperaba la llegada de unos pintores en una casa en refacción.

Según las primeras informaciones, los ladrones irrumpieron de manera sorpresiva alrededor de las 7.30 de la mañana y lo amenazaron exigiéndole dinero: "íDame toda la plata, tenés plata!".

El violento episodio ocurrió en una casa que todavía no está habitada y tiene un cartel de "vendido" en el frente. Es por este motivo que se cree que los asaltantes estaban convencidos de que estaba vacía.

Durante el asalto, los delincuentes le preguntaron a Wiñazki a qué se dedicaba. "Soy periodista, ¿no me dejás el celular que es mi herramienta de trabajo?", les rogó.

Contra todo pronóstico, los ladrones le devolvieron el teléfono y escaparon en un auto negro con 200 dólares, unos 60.000 pesos, una mochila, una computadora y una consola Switch de uno de los hijos del periodista.

El vehículo de Wiñazki quedó en el lugar. A pesar del susto, el periodista confirmó que no lo golpearon ni ejercieron violencia física.

 

