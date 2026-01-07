PUBLICIDAD

Salta

VIDEO. Dramático rescate en La Merced: una pareja fue salvada en medio de la inundación en la ruta 68

Un hombre y una mujer vivieron momentos de extrema tensión cuando el automóvil en el que circulaban quedó casi completamente cubierto por el agua. El rescate quedó registrado en imágenes que reflejan la desesperación y el heroísmo de quienes participaron.
Miércoles, 07 de enero de 2026 20:26
El momento dramático que atravezaron en que un hombre y una mujer en la inundación de la ruta 68, en La Merced.
Un dramático episodio se vivió en este jueves sobre la ruta nacional 68, en la localidad de La Merced, cuando un auto con dos ocupantes quedó atrapado en medio de una repentina inundación provocada por las intensas lluvias y el temporal que afectó al Valle de Lerma.

El vehículo fue rápidamente rodeado por el agua y estuvo a punto de quedar totalmente sumergido.

Las imágenes que circularon en redes sociales son impactantes: se escucha la desesperación de los testigos y se observa cómo el nivel del agua avanzaba sin dar tregua, poniendo en serio riesgo la vida de la pareja que permanecía dentro del rodado.

 

Desde una zona más elevada, varios hombres acudieron de inmediato al auxilio y, en una maniobra arriesgada, arrojaron cuerdas para lograr el rescate. La mujer fue la primera en ser asistida y logró abandonar el vehículo, visiblemente conmocionada, para ponerse a salvo en tierra firme.

Minutos después, los rescatistas improvisados lanzaron otra cuerda al hombre, quien se encontraba sobre la parte del automóvil que aún no había sido cubierta por el agua. En una escena de gran tensión, el hombre se arrojó al caudaloso arroyo que se había formado, logró sujetarse de la cuerda y fue finalmente arrastrado hacia un lugar seguro.

Poco después del rescate, el vehículo terminó siendo completamente hundido por el agua. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, aunque el hecho volvió a poner en evidencia el peligro que representan las crecidas repentinas y las condiciones extremas en rutas de la provincia durante los temporales.

