VIDEOS. Inundaciones en Salta: La Merced volvió a quedar cortada por el paso de un río en la calle San Martín

La ciudad de La Merced, en el Valle de Lerma, volvió a quedar seriamente afectada por un nuevo temporal que provocó anegamientos en distintos sectores, con especial impacto sobre la calle San Martín, una de las más comprometidas cada vez que se registran lluvias intensas.

La situación no es nueva. Este mismo miércoles, El Tribuno había reflejado en una nota periodística la preocupación de los vecinos, quienes denuncian desde hace años los recurrentes problemas de inundaciones que se repiten en el municipio. Lejos de tratarse de un hecho aislado, cada lluvia vuelve a exponer una problemática estructural que sigue sin respuestas de fondo.

Los barrios de La Merced, atravesados por la Ruta Nacional 68, continúan padeciendo las consecuencias de obras deficientes, proyectos inconclusos y una notoria falta de control. Como única “solución” visible, se implementó un puente móvil con ruedas, una medida improvisada que ya no alcanza para disimular la desidia ni para garantizar la circulación segura de vecinos y vehículos.